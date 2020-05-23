تعرف على الفرق بين ارتفاع السكر وانخفاضه في الدم

يمكن السيطرة على

في الدم بتناول جرعات الأنسولين في موعدها، وتجنب مسببات التوتر والقلق، والحرص على تناول كميات وفيرة من الماء مع ضرورة إتباع أنظمة غذائية صحية.

وتابع الدالي، أنه