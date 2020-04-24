لهذه الأسباب الخطيرة .. فيروس كورونا يستهدف ذوي الوزن الزائد

بحسب أحد الأدلة التي توصلت إليها منظمة الصحة العالمية بالنسبة لفيروس كورونا التاجي Covid-19، ان الفيروس لا يمكن القضاء عليه من خلال حبس الناس في منازلهم، حيث ان من شأن هذا ان يتسبب في زيادة الوزن لدى الأشخاص وهو ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.





تظهر أحدث الأرقام ، التي نُشرت الأسبوع الماضي ، أنه في أكثر الحالات التي تصاب بفيروس كورونا التاجي كانوا مصابين بأمراض مزمنة، والتي تهدد الحياة، مثل: مرض القلب أو أمراض الرئة أو الخرف، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



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ومع ذلك فقد أظهرت الإحصائيات وبيانات المركز الوطني للتدقيق، ان الوزن الزائد قد يكون أحد العوامل الخطيرة للإصابة بفيروس كورونا التاجي، حيث انهم وجدوا ان مرضى السمنة يأتون في المرتبة الثانية، بعد مرضى الأمراض المزمنة كأمراض القلب، والضغط والسكري.



ونصح نيل فيرغسون عالم الأوبئة وأستاذ علم الأحياء الرياضي في إمبريال كوليدج لندن، انه على الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن وخصوصا في منطقة البطن من قليل اوزانهم، وذلك حتى يحافظون على أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا التاجي.



وقال الدكتور روب أندروز الأستاذ المساعد لمرض السكري والغدد الصماء في جامعة إكستر، ان الحفاظ على صحة جيدة للجسم من زيادة الوزن أثناء العزل يمكن ان يكون أحد مؤشرات الحماية من الإصابة بفيروس كورونا التاجي، لذا نوصي هؤلاء الأشخاص بعدم ترك أنفسهم لزيادة الوزن، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة بانتظام.





واكد أندروز، انه يؤثر الوزن الزائد على الحجاب الحاجز والرئتين التوسع، مما يقلل من إمدادات الأكسجين للأعضاء الحيوية للجسم، وهناك أيضًا خطر من نمو البكتيريا والفطريات في الرئتين، مما يؤدي إلى الالتهاب الرئوي، وهو الأمراض الذي يزيد من الإصابة بأمراض الرئة، وخاصة الربو، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.





وأشار البروفيسور باري بوبكين من كلية جيلينجز للصحة العامة العالمية بجامعة نورث كارولينا أيضا، إلى أن السمنة والوزن الزائد يقللان من استجابة الفرد وقدرته على محاربة فيروس كورونا التاجي Covid-19، حيث اكد أن اللقاحات تعمل بشكل أقل فعالية في الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.