قبل رمضان.. تناول الطعام أمام التلفزيون يسبب السمنة ويؤدي للإصابة بالسكري

ساعات قليلة ويحل شهر رمضان مبارك، ومع حلول هذا الشهر يحرص الكثير من الأشخاص على مشاهدة ومتابعة العديد من البرامج التلفزيونية والمسلسلات، مما يدفع البعض إلى تناول وجبات الإفطار والسحور أمام شاشات التلفزيون









صابة بالسمنة. وقالت الدكتورة نورا حسب الله، استشارى التغذية، إن تناول الأكل أمام التلفزيون يدفعنا إلى تناول كميات كبيرة من الأكل دون أن نشعر بذلك، مما يؤدى إلى الإ









وأضافت نورا أن تناول الطعام أمام التليفزيون يجعلنا نسرح ولا نشعر بالشبع و نستمر فى تناول الأكل لأن الدماغ فى هذه الحالة تكون مشغولة بالمعلومات التى تستقبلها وقت مشاهدة التلفزيون مما يمنع تفسير أي إشارات يرسلها الجسم.









تابعت أن عملية حرق الدهون تبداء تقل وقت الإسترخاء و مشاهدة التلفزيون مما يسبب تراكم الدهون، وذلك لأن الجلوس قدام التلفزيون لفترات طويلة يوميا يسبب مشاكل كتير صحية و نفسية بالأخص عند الأطفال.



