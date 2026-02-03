جامعة المنصورة.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي السابع لقسم تمريض صحة المرأة والتوليد بكلية التمريض

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي السابع لقسم تمريض صحة المرأة والتوليد بكلية التمريض جامعة المنصورة، تحت عنوان: «التكنولوجيا الرقمية في رعاية الأم والجنين: الفرص والتحديات».

ويُعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وبرئاسة الدكتورة عبير محمد زكريا، عميد كلية التمريض ورئيس المؤتمر، وبريادة الدكتورة ناهد عطية قنديل، قائم بعمل وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، والدكتورة حنان السيد محمد، رئيس قسم تمريض صحة المرأة والتوليد ومقرر المؤتمر، والدكتورة إيمان فاضل، سكرتير المؤتمر.

وحضر المؤتمر الدكتورة أمينة النمر، عميد كلية التمريض جامعة الدلتا، والدكتورة ناهد فكري، عميد كلية التمريض جامعة دمياط، والدكتورة عواطف حسن قاسم، قائم بعمل وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة فاطمة الإمام، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل وهدان، أستاذ طب صحة المجتمع، والدكتور رضا الشوكي، أستاذ طب النساء والتوليد، والدكتور تامر محمود، أستاذ التربية الرياضية، والدكتورة راندا مصطفى الديب، أستاذ أصول تربية الطفل بكلية التربية جامعة طنطا ومؤسس مبادرة «ابن ابنك صح»، والدكتورة عايدة عبد الرازق عبد الرحمن، أستاذ تمريض صحة الأم وحديثي الولادة جامعة المنوفية، والدكتورة رشا حسن، مدير وحدة القياس والتقويم بالكلية، وذلك بمشاركة نخبة من القيادات الأكاديمية والخبراء والمتخصصين في مجالات التمريض والطب والتخصصات المرتبطة بالرعاية الصحية الرقمية، بنظام الحضور الفعلي وعبر الإنترنت.

ويهدف المؤتمر إلى استعراض أحدث التقنيات الرقمية المستخدمة في متابعة صحة الأم والجنين، وتقييم تأثير التكنولوجيا على جودة وكفاءة الرعاية الصحية للأمهات الحوامل، وتحليل التحديات المرتبطة بتطبيق الحلول الرقمية داخل أنظمة الرعاية الصحية، إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاعين الصحي والتكنولوجي لتطوير حلول مبتكرة، ورفع الوعي لدى الكوادر الطبية بأهمية التحول الرقمي في رعاية السيدات الحوامل.

وأكدت الدكتورة عبير محمد زكريا أن تنظيم المؤتمر يأتي في إطار استراتيجية جامعة المنصورة لدعم البحث العلمي التطبيقي، وتعزيز دور كلية التمريض في خدمة المجتمع، وتطوير منظومة الرعاية الصحية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وترسيخ مكانة الجامعة كمؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة.

كما أشارت إلى حرص الكلية على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا الرقمية، وتعزيز توظيفها في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للأم والجنين، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية وتحقيق أفضل النتائج الصحية للأمهات الحوامل.

وأوضحت أن المؤتمر يُعد منصة علمية دولية لتبادل الخبرات بين الأكاديميين والمتخصصين، ومناقشة أحدث المستجدات في تطبيق الحلول الرقمية في الرعاية الصحية، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وبناء منظومة صحية حديثة قائمة على الابتكار والتكنولوجيا.

و أشارت الدكتورة ناهد عطية قنديل إلى أن المؤتمر يركز على ربط البحث العلمي بالتطبيقات العملية في مجال الرعاية الصحية الرقمية، من خلال استعراض نماذج مبتكرة وتقنيات حديثة تسهم في تطوير أساليب متابعة الحمل وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للأم والجنين.

وأضافت أن فعاليات المؤتمر تسهم في دعم الباحثين وطلاب الدراسات العليا، وتشجيعهم على توجيه أبحاثهم نحو القضايا الصحية ذات الأولوية الوطنية، بما يحقق مردودًا علميًا وتطبيقيًا يخدم المجتمع ويعزز منظومة الرعاية الصحية.

و أكدت الدكتورة حنان السيد محمد أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على الفرص التي تتيحها التكنولوجيا الرقمية في تحسين متابعة الحمل ورعاية الأمهات، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه تطبيق هذه التقنيات داخل المؤسسات الصحية.

وتضمنت محاور المؤتمر: التكنولوجيا الرقمية في متابعة الحمل، والتحول الرقمي في خدمات ما قبل الولادة، والتحديات التي تواجه تطبيق التكنولوجيا، والتدريب وبناء القدرات، بما يسهم في تطوير الأداء المهني وبناء كوادر تمريضية قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الرعاية الصحية الرقمية.

وشهد المؤتمر مشاركات علمية فعالة من قامات أكاديمية بارزة من تخصصات متعددة شملت التمريض، والطب، والتربية السلوكية، والتربية الرياضية، وغيرها من المجالات التي تسهم في خدمة صحة المرأة والجنين في ظل التحول الرقمي للرعاية الصحية.

وعلى هامش المؤتمر، جرى تكريم عدد من مقدمي الرعاية الطبية بمستشفيات جامعة المنصورة، وأوائل طلاب الدراسات العليا، كما تم افتتاح معرض الأنشطة الطلابية للقسم، الذي تضمن عرضًا لمختلف أنشطة طلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

واختُتمت فعاليات المؤتمر بإصدار مجموعة من التوصيات المهمة لتعزيز صحة الأم والجنين في ظل الرقمنة الصحية، من أبرزها: تعزيز استخدام التكنولوجيا في دعم اللياقة البدنية للأم أثناء الحمل، ودمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية وتشخيص حالات الحمل عالية الخطورة، ودعم الأمهات خلال فترات الحمل والولادة وما بعد الولادة من خلال المنصات والتطبيقات الرقمية المختلفة.