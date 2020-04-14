كبار السن وأصحاب السمنة أكثر أشخاص ينقلون للمستشفى حال إصابتهم بـ كورونا

كشفت أبحاث جديدة أن كبار السن والأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة هم أكثر عرضة للعلاج في المستشفى من الفيروس التاجي مقارنة بمرضى السرطان أو أمراض الرئة.

واظهرت دراستان من جامعة نيويورك أجرت فحوصات على حوالي 8000 مريض وجدوا أن من يتجاوز عمره 65 عامًا أو أن يكون لدى الشخص فوق 30 عامًا مؤشر لإصابته بالسرطان هم أكثر الأشخاص عرضة لفيروس كورونا، بحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل.

و وجد الباحثون أن ما يقرب من 46 في المائة، من المرضى الذين دخلوا المستشفى وهم مصابين بالفيروس التاجي يبلغ اعمارهم 65 عامًا أو أكثر.

وخلص العلماء إلى أن العمر المتقدم كان أهم مؤشر على دخول المستشفى بسبب فيروس كورونا.

وجدت دراسة منفصلة أن المرضى الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا هم أكثر عرضة مرتين للرعاية الصحية في المستشفى إذا كانوا يعانون من السمنة ، مما يجعلهم ثاني أكبر عامل معرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الباحثون "بشكل مدهش" لم يكن هناك ارتباط بين التدخين وزيادة خطر الإصابة بالفيروس.

كان 5 في المائة فقط من جميع حالات دخول مستشفى COVID-19 من مستخدمي التبغ ، ثلاث مرات أقل من 15 في المائة من المدخنين في مدينة نيويورك.

ليس من الواضح سبب ذلك ، ولكن إحدى الدراسات من الصين أشارت إلى أن المدخنين يواجهون خطرًا أقل للإصابة بالفيروس.