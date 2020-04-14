AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

كبار السن وأصحاب السمنة أكثر أشخاص ينقلون للمستشفى حال إصابتهم بـ كورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 05:31 م
صدى البلد
Advertisements
احمد شريف

كشفت  أبحاث جديدة  أن كبار السن والأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة هم أكثر عرضة للعلاج في المستشفى من الفيروس التاجي مقارنة بمرضى السرطان أو أمراض الرئة.


واظهرت دراستان من جامعة نيويورك أجرت فحوصات على  حوالي 8000 مريض وجدوا أن من يتجاوز عمره 65 عامًا أو أن يكون لدى الشخص  فوق 30 عامًا مؤشر لإصابته بالسرطان هم أكثر الأشخاص عرضة لفيروس كورونا، بحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل.


و وجد الباحثون أن ما يقرب من  46 في المائة، من المرضى الذين دخلوا المستشفى وهم  مصابين بالفيروس التاجي يبلغ اعمارهم 65 عامًا أو أكثر.


وخلص العلماء إلى أن العمر المتقدم كان أهم مؤشر على دخول المستشفى بسبب فيروس كورونا.


وجدت دراسة منفصلة أن المرضى الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا هم أكثر عرضة مرتين للرعاية الصحية  في المستشفى إذا كانوا يعانون من السمنة ، مما يجعلهم ثاني أكبر عامل معرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا.


وقال الباحثون "بشكل مدهش" لم يكن هناك ارتباط بين التدخين وزيادة خطر الإصابة بالفيروس.


كان 5 في المائة فقط من جميع حالات دخول مستشفى COVID-19 من مستخدمي التبغ ، ثلاث مرات أقل من 15 في المائة من المدخنين في مدينة نيويورك.


  ليس من الواضح سبب ذلك ، ولكن إحدى الدراسات من الصين أشارت إلى أن المدخنين يواجهون خطرًا أقل للإصابة بالفيروس.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيفية حماية كبار السن من فيروس كورونا

الخطر ليس على الكبار فقط.. دراسة جديدة عن الفئة الأكثر تعرضا للإصابة بـ كورونا

تقلل مناعة الجسم.. الأشخاص الذين يعانون من السمنة معرضون للإصابة بفيروس كورونا

هل مرضى الضغط المرتفع أكثر عرضة بالإصابة بـ فيروس كورونا ؟

المدخنون أكثر عرضة للمعاناة من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.. لهذا السبب

دراسة: أصحاب السمنة المفرطة أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

حاكم نيويورك يتحدى ترامب: في حال إصدار أمر بفتح الولاية لن أنفذه

سجل نفسك على منصة edmodo بهذه الخطوات الآن

بعد نزول محافظ القاهرة.. شاهد كيف أصبحت العتبة والموسكي بسبب كورونا.. فيديو

وفاة نجم عالمي بسبب فيروس كورونا

باراك أوباما يظهر من جديد ويدعم مرشحا للانتخابات الرئاسية

بشرى سارة.. مقترح جديد لاستكمال الدوري المصري الممتاز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على تاريخ أول مكالمة بين مدينتين.. وكيف نجح مخترع الهاتف في تحويل فشله الدراسى لنجاحات

على طريقة الهنود.. 9 نصائح لتعزيز صحة الجهاز المناعي لمواجهة كورونا

بمكياج جذاب .. منة فضالي تفاجئ متابعيها بفستان زفاف .. شاهد