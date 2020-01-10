بدون أنسولين .. خدعة طبيعية للسيطرة على مرض السكري

علاجات طبيعية سريعة يمكنها أن تساعدك على خفض مستويات السكر فى الدم دون أدوية واستعادة مستويات الأنسولين في دمك إليك أبرزها يقدمها موقع برايت سايد.



إليك وصفة أوراق الكركديه.



تحتوي على حامض الفيروليك الذي يمكّن الأنسولين من العمل بشكل صحيح وبالتالي ، فإن تناول مشروب من هذه الأوراق قد يساعد مرضى السكري.



كل ما عليك لتحضير مشروب أوراق الكركديه هو أخذ أوراق الكركديه وغسلها ثم ضعي الأوراق والماء في الخلاط واخلطهما حتى يصبح المزيج ناعمًا.



خذ ملعقة كبيرة واحدة من السائل ، وضعها في كوب من الماء وتخلط.



توضع جانبا ليوم واحد وتشرب على معدة فارغة لمدة 8 أيام.