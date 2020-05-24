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مرأة

بدون أدوية.. طرق التحكم بمستوى السكر في العيد

الأحد 24/مايو/2020 - 09:30 م
صدى البلد
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ريهام قدري
إذا أصيب المرء بداء السكري، فلن يتأثر مستوى السكر في دمه فحسب، بل يتأثر مستوى إنتاج الأنسولين أيضًا.

يميل الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع أو عدم التحكم في مستويات السكر في الدم إلى تدفق دم أقل من المعتاد، ما يجعل الجسم يصعب عليه استخدام المغذيات والشفاء. وبالتالي، بسبب ضعف جهاز المناعة ، فإن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري معرضون للعدوى، وقد يستغرقون وقتًا أطول للعودة إلى المسار الصحيح. ومع ذلك يمكن التحكم في الحالة، حتى في أعقاب فيروس كورونا.

إنها حاجة للساعة للحفاظ على مستويات السكر في الاختيار للمصابين بمرض السكري حيث تزيد حالات Covid-19 بشكل مذهل.




* حافظ على رطوبة جسمك، وتناول الفواكه والخضروات الطازجة لتعزيز مناعتك.

* "ممارسة الرياضة يوميا. حاول زيادة الأنشطة في المنزل. مارس التمارين التي لن تجهدك. اختر اليوجا والبراناياما وتمارين التنفس العميق. سيؤدي ذلك إلى تحسين وظائف الرئة لديك ولن يسبب أي اضطراب في التنفس. حتى تمارين الإطالة الخفيفة يمكن أن تبقي جسمك لينًا ومناسبًا. يمكنك أيضًا القيام بالأعمال المنزلية البسيطة مثل الكنس والتطهير والتنظيف ”، كما يقترح الدكتور أنيل بوراسكار ، أخصائي السكري ، مستشفى ACI Cumballa Hill ، مومباي.

* تحقق من مستوى السكر في الدم في المنزل بمساعدة مراقبة الجلوكوز في المنزل التي تعتبر آلات موثوقة. يمكنك التحقق من مستويات السكر في الدم والحفاظ على هدف أقل من 140 و 180 ملغ / ديسيلتر. إذا كان السكر في هذا النطاق ، فقم بمراقبة المستويات ، كل يوم بديل. إذا لم تكن مستويات السكر لديك في هذا النطاق ، فراقبها ثلاث مرات يوميًا ، وسيتعين عليك تناول الأنسولين بدلًا من الأدوية. استشر طبيب السكري الخاص بك عبر الهاتف ، والذي سيحدد جرعات الأنسولين وفقًا لمستويات السكر في الدم.

* إذا كنت مصابًا بداء السكري وارتفاع ضغط الدم ، فعليك مراقبة مستويات ضغط الدم من وقت لآخر وتناول الأدوية.

* غسل اليدين مهم وكذلك غسل القدمين. قم بتنظيفها بانتظام. يمكنك مساعدة أفراد أسرتك والبحث عن أي جروح أو تقرحات أو جروح في القدمين. احصل على اهتمام فوري إذا لزم الأمر.

* الحفاظ على النظافة الشخصية الجيدة. قم بترقية بشرتك ، نظافة الفم ، والحميمية. مارس التباعد الاجتماعي.

* "ينتشر COVID-19 عن طريق مرضى لا تظهر عليهم الأعراض. ولكن إذا كنت مصابًا بداء السكري ولديك سعال موسمي أو نزلة برد ، فعليك الانتباه إليه. الأعراض الأخرى التي قد يعاني منها مرضى السكري هي نقص السكر في الدم (يمكن وصفها بأنها حالة يقل فيها مستوى السكر في الدم (الجلوكوز) عن الطبيعي). 

يمكن أن يكون ذلك خطيرًا ، لذا ساعد نفسك في تناول السكر إذا كان السكر أقل من 70 مجم / ديسيلتر. يقول الدكتور بوراسكار ، أخصائي السكري: "دوِّن ما تسبب في انخفاض مستوى السكر لديك"
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