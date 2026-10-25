محافظ الدقهلية يدشن حملة تطعيم الأطفال ضد الحصبة من مدرسة الشعراوي

دشن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،، الحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية على مستوى المحافظة، من مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي بمدينة المنصورة، وتستمر الحملة لمدة ثلاثة أسابيع متواصلة، بالتنسيق مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، في إطار جهود الدولة لتعزيز المناعة المجتمعية وحماية الأطفال من الأمراض المعدية.

ذلك بحضور الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة، والدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور السيد ربيع وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور مصباح العريف رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالدقهلية، والدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد رياض مدير عام التأمين الصحي بالدقهلية، و محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة.

وأكد محافظ الدقهلية أن الحملة تستهدف تطعيم أكثر من 1.17 مليون طفل بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، مشددًا على أن حماية صحة الأطفال تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، وأن المحافظة ستوفر كافة أوجه الدعم اللازم لضمان نجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها، وصولًا إلى تغطية جميع الأطفال المستهدفين على مستوى المحافظة.

ووجه “ مرزوق” جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالتعاون الكامل مع مديرية الشئون الصحية، وتقديم التيسيرات اللازمة للفرق الطبية، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجهها أثناء تنفيذ مهامها.

وشدد المحافظ على أهمية تكاتف جميع الجهات المعنية لنشر الوعي بأهداف الحملة وأهمية التطعيم في الوقاية من مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، مؤكدًا ضرورة تكثيف جهود التوعية المجتمعية، ومواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة، وتوضيح أهمية تطعيم الأطفال المستهدفين وفقًا للخطة المعتمدة.

وأشاد محافظ الدقهلية بالتنسيق المثمر بين مديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم، والإدارة المركزية للأزهر الشريف بالدقهلية، ومديريات التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والأوقاف، والكنائس، ورؤساء المراكز والمدن، وتضافر الجهود وتيسير عمل الفرق الطبية داخل المدارس والمعاهد الأزهرية والحضانات وغيرها من المواقع المستهدفة.

وأكد المحافظ على أهمية التأكد من وصول التطعيم لكافة المناطق والذي يستهدف أكثر من 1.17 مليون طفل، من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات، بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى أن التطعيم آمن ومجاني بالكامل.

وأوضح أن الحملة تنفذ من خلال 1400 فريق طبي، تضم 1120 طبيبًا و1400 ممرضة و1400 مدخل بيانات، إلى جانب الاستعانة بـ466 وحدة ومركزًا للرعاية الصحية الأولية لتشغيل الفرق الثابتة، فضلًا عن الفرق المتحركة التي ستصل إلى المدارس والمعاهد الأزهرية والحضانات والمساجد والكنائس والنوادي ومراكز الشباب، بما يضمن توسيع نطاق التغطية وتيسير حصول الأطفال على التطعيم.

وأهاب المحافظ بأولياء الأمور التعاون مع الفرق الطبية، والحرص على حصول أطفالهم ضمن الفئة العمرية المستهدفة على التطعيم خلال فترة الحملة، دعمًا لجهود الدولة في الوقاية من الأمراض المعدية وتعزيز المناعة المجتمعية والحفاظ على صحة الأطفال.

و أوضح الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة، أن المديرية خصصت غرفة أزمات مركزية بديوان المديرية، تدعمها 18 غرفة متابعة بالإدارات الصحية، لمتابعة سير الحملة على مدار الساعة، ورصد أي معوقات والتعامل معها فورًا، مع إصدار تقارير دورية كل ثلاث ساعات، وإعداد بيان يومي بموقف التنفيذ ومعدلات التغطية، لضمان المتابعة المستمرة وتقييم معدلات الإنجاز.

وتبدأ أعمال الفرق المتحركة والثابتة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، بينما تمتد مواعيد عمل الفرق الثابتة حتى الخامسة مساءً، وفقًا للخطة التنفيذية للحملة، معربا عن خالص شكره وتقديره لمحافظ الدقهلية وحرصه على نجاح الحملة وإزالة أي معوقات قد تقابلها.