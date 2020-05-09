جمال شعبان: زيادة الوزن والكرش أحد مسببات مرض السكر من النوع الثاني.. فيديو

قال الدكتور جمال شعبان ، استشارى أمراض القلب ومدير معهد القلب السابق، إنه هناك نوعين من مرض السكر الاول معتمد على عدم انتاج الانسولين من البنكرياس.





وأضاف جمال شعبان في برنامج " ربي زدني علما" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن النوع الثاني من السكر يتوافر الأنسولين في الجسم ولكن الخلية تقاوم الأنسولين وهو وباء العصر".





وتابع جمال شعبان:" زيادة الوزن والكرش من مسببات السكر من النوع الثاني والكرش يفرز مواد التهابية تجعل الخلية غير مستجيبة للانسولين ".





واكمل جمال شعبان:" الضغط والسكر والكوريسترول هو مثلث الرعب والخطر الذي قد يسبب امراض وأزمات في القلب".





ولفت جمال شعبان:" السكر الوراثي وهناك سكر من النوع الثاني وهناك من يصاب بالسكر في سن كبير".



