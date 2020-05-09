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جمال شعبان: زيادة الوزن والكرش أحد مسببات مرض السكر من النوع الثاني.. فيديو

السبت 09/مايو/2020 - 06:14 م
جمال شعبان
جمال شعبان
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هاني حسين
قال الدكتور جمال شعبان، استشارى أمراض القلب ومدير معهد القلب السابق، إنه هناك نوعين من مرض السكر الاول معتمد على عدم انتاج الانسولين من البنكرياس.

وأضاف جمال شعبان في برنامج " ربي زدني علما" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  النوع الثاني من السكر  يتوافر الأنسولين في الجسم ولكن الخلية تقاوم الأنسولين وهو وباء العصر".

وتابع جمال شعبان:"  زيادة الوزن والكرش من مسببات السكر من النوع الثاني والكرش يفرز مواد التهابية تجعل الخلية غير مستجيبة للانسولين ".

واكمل جمال شعبان:" الضغط والسكر والكوريسترول هو مثلث الرعب والخطر الذي قد يسبب امراض وأزمات في القلب".

ولفت جمال شعبان:"  السكر الوراثي وهناك سكر من النوع الثاني  وهناك من يصاب بالسكر في سن كبير".

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