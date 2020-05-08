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جمال شعبان يكشف عن أعراض الذبحة الصدرية وأنواعها.. فيديو

الجمعة 08/مايو/2020 - 08:36 م
الدكتور جمال شعبان،
الدكتور جمال شعبان، استشارى الأمراض القلبية
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أسامة علي
كشف الدكتور جمال شعبان، استشارى الأمراض القلبية، عن أعراض الذبحة الصدرية أنواعها.


وقال جمال شعبان خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك ذبحة مستقرة يتعرض لها الشخص وتكون خلال بذل مجهود كبير.


وكشف استشاري الأمراض القلبية، أن المراحل المتأخرة من الذبحة الصدرية تكون عبر أقل مجهود وقد تحدث من الكلام أو التقلب أثناء النوم الأمر الذي يحتاج إلى قسطرة.


وتابع جمال شعبان أن الشريان التاجي يحيط بالقلب مثل التاج، وهم ثلاثة شرايين.


وأوضح الدكتور جمال شعبان، إن جدار الشرايين يتأثر التوتر والتدخين، أن القصور في الشرايين التاجي يؤدي إلى ذبحية صدرية، كما أن الضغط العالي يؤدي إلى حدوث قصور في الشريان التاجي ويؤدي إلى حدوث الذبحة.

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