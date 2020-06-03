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الحكومة تحسم عودة الطيران والصلاة بالمساجد اليوم يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 09:52 ص
نشرة صباح البلد
نشرة صباح البلد
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شيرين عادل
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة «صدى البلد»، ويرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الأربعاء.


"صدى البلد":
السيسى يوجه بمواصلة اتخاذ جميع إجراءات تحسين المؤشرات الاقتصادية.


"الوفد"
اليوم.. الحكومة تحسم عودة الطيران والصلاة بالمساجد والنشاط الرياضى.


"الوطن"
الأزهر: تبرع المتعافين من كورونا بالبلازما واجب.


"مبتدأ"
الأهرامات فى صدارة أماكن يرغب السائحون فى تكرار زيارتها. 


"البوابة نيوز"
اليوم.. تسيير 3 رحلات استثنائية لإعادة المصريين العالقين فى بيروت.
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