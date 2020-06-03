الحكومة تحسم عودة الطيران والصلاة بالمساجد اليوم يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة «صدى البلد»، ويرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الأربعاء.
"صدى البلد":
السيسى يوجه بمواصلة اتخاذ جميع إجراءات تحسين المؤشرات الاقتصادية.
"الوفد"
اليوم.. الحكومة تحسم عودة الطيران والصلاة بالمساجد والنشاط الرياضى.
"الوطن"
الأزهر: تبرع المتعافين من كورونا بالبلازما واجب.
"مبتدأ"
الأهرامات فى صدارة أماكن يرغب السائحون فى تكرار زيارتها.
"البوابة نيوز"
اليوم.. تسيير 3 رحلات استثنائية لإعادة المصريين العالقين فى بيروت.