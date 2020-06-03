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اقتصاد

بسبب آمال التعافي من كورونا.. ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى منذ مارس الماضي

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 10:09 ص
آية الجارحي - وكالات
شهدت أسعار النفط اليوم الأربعاء ارتفاعا إذ تخطى سعر خام القياس العالمي برنت 40 دولارا للبرميل لأول مرة في مارس .

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنحو 78 سنتا ليصل إلى 40.35 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.06 دولار مسجلا  37.87 دولار للبرميل 
 
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وترجع اسباب ارتفاع اسعار النفط إلى تنامي التفاؤل بشأن تمديد منتجين رئيسيين تخفيضات للإنتاج وتعزز التعافي من جائحة كورونا الطلب على الوقود.

وسجل الخامان القياسيان ارتفاعا حادا في الأسابيع الأخيرة من مستوياتهما المتدنية في أبريل بفضل استمرار التعافي في الصين التي انطلق منها التفشي الفيروسي.
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