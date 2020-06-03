بسبب آمال التعافي من كورونا.. ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى منذ مارس الماضي

شهدت أسعار النفط اليوم الأربعاء ارتفاعا إذ تخطى سعر خام القياس العالمي برنت 40 دولارا للبرميل لأول مرة في مارس .





وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنحو 78 سنتا ليصل إلى 40.35 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.06 دولار مسجلا 37.87 دولار للبرميل

وسجل الخامان القياسيان ارتفاعا حادا في الأسابيع الأخيرة من مستوياتهما المتدنية في أبريل بفضل استمرار التعافي في الصين التي انطلق منها التفشي الفيروسي.