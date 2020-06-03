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اقتصاد

بقيمة 5 جنيهات.. تراجع أسعار الذهب بـ مصر اليوم الأربعاء 3-6-2020

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 10:01 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
 أسعار الذهب في مصر شهدت تراجعا بنحو 5 جنيهات في مستهل تعاملات صباح اليوم، الأربعاء، بعد ارتفاع سجله المعدن الأصفر بمتوسط 5 جنيهات أمس، الثلاثاء.


وصل سعر جرام الذهب من عيار 21 الأوسع انتشارا إلى نحو 765 جنيها في محالات الصاغة اليوم، بعد أن وصل بالأمس إلى 770 جنيها.


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وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلى فئة نحو 874 جنيها في تعاملات اليوم  بمحالات الصاغة، بينما سجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 656 جنيها.


أما سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدنى فئة، فسجل نحو 510 جنيهات.


ووصل سعر الجنيه الذهب  إلى 6120 جنيها، وأوقية الذهب بـ 27.190 ألف جنيه، وكيلو الذهب بـ 874.286 ألف جنيه.


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


وتمثل نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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