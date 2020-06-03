AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

البرتقال والليمون.. شاهد استشارى مناعة تنصح بتناول هذه الأطعمة للتغذية السليمة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 10:07 ص
التغذية السليمة
التغذية السليمة
Advertisements
ريهام فيكتور
قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشارى البكتيريا والمناعة، إنه لا بد من تقليل عدد أيام العمل لكل فرد حتى يكون المكتب الواحد به 3 أشخاص أو أقل.


وأضافت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنها تحذر من نزول الطلاب سواء  أصحاب الكليات أو الثانوية العامة فى الأماكن المزدحمة، ولا بد أن يرتدوا  الكمامات باستمرار.


وأشارت إلى أن التغذية السليمة أمر مهم هذه الفترة، إلى جانب النظافة الشخصية وغسل اليدين باستمرار.
 

وناشدت المواطنين تناول المنتجات الزراعية المصرية مثل البرتقال أو الجوافة أو الكيوى أو الليمون والجزر والموز، بالإضافة إلى التمر.


وأوضحت أن الفيتامينات والمكملات لا يتناولها إلا من يمتلك نقصا فى الغذاء، وأكدت أن اللفت الأبيض واللب السورى والسمسم من الوجباب المهمه جدا والمتوفرة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أطعمة تحميك من الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد

تناوله يوميا .. عصير الكيوي يحميك من أمراض القلب

استشاري مناعة يوصى بتناول 7 أطعمة فى رمضان لمواجهة كورونا.. فيديو

لاتتجاهلي تناولها.. أطعمة مهمة للحامل في السحور

أبرزها ممارسة الرياضة .. نصائح مهمة لتقوية المناعة لمواجهة كورونا

الصحة: نتعشم أن نكون فى فترة ذروة كورونا.. وننصح بتناول الغذاء السليم.. فيديو

ترشيحاتنا

أمتلك عروضًا أوروبية.. أجايي يعلن شرطًا وحيدًا للانتقال لصفوف الزمالك

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3 - 6 - 2020

ما حكم وضع المصحف في السيارة بقصد الحفظ من المكروه.. دار الإفتاء تجيب

بسبب الحالة النفسية.. خروج 16 حالة بعد تعافيهم من كورونا بالقليوبية

شيلوح.. ماذا تعرف عن الوحدة السرية الجديدة في الجيش الإسرائيلي؟

صورة لـ منظر طبيعي تدمر الهواتف كليًا.. احذر تحميلها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتسيب أثر.. 5 علاجات منزلية لإزالة علامات الحروق من الجسم

مهندسة تتخلى عن وظيفتها لإنتاج كمامات مناسبة للصم وضعاف السمع.. وهذه قصتها

القردة أو زوبة.. تعرف على أول سيارة صنعت فى مصر