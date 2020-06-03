البرتقال والليمون.. شاهد استشارى مناعة تنصح بتناول هذه الأطعمة للتغذية السليمة

قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشارى البكتيريا والمناعة، إنه لا بد من تقليل عدد أيام العمل لكل فرد حتى يكون المكتب الواحد به 3 أشخاص أو أقل.









وأضافت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنها تحذر من نزول الطلاب سواء أصحاب الكليات أو الثانوية العامة فى الأماكن المزدحمة، ولا بد أن يرتدوا الكمامات باستمرار.









إ لى أن التغذية السليمة أمر مهم هذه الفترة، إلى جانب النظافة الشخصية و غسل اليدين باستمرار وأشارت





وناشدت المواطنين تناول المنتجات الزراعية المصرية مثل البرتقال أو الجوافة أو الكيوى أو الليمون والجزر والموز، بالإضافة إلى التمر.









وأوضحت أن الفيتامينات والمكملات لا يتناولها إلا من يمتلك نقصا فى الغذاء، وأكدت أن اللفت الأبيض واللب السورى والسمسم من الوجباب المهمه جدا والمتوفرة.