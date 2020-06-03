AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

بلمسات جمالية وفن البناء.. معبد حتشبسوت يجسد مشهدا معماريا عريقا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:24 ص
معبد حتبسوت
معبد حتبسوت
Advertisements
محمد الاسكندرانى
معبد حتشبسوت ذلك الصرح التاريخي ، الشامخ فى الدير البحري بالاقصر ، يعود للأسرة الـ 18 المصرية ، له لمساته الجمالية التى سطرت عليه ليتفرد بين نظرائه ، بجمال وروعة التصميم .

حكمت الملكة حتشبسوت ابنه الملك تحتمس الأول ، 21عاما فى الفترة من 1479 ق. م حتى 1458 ق. م .


كلفت الملكة حتشبسوت ببناء المعبد متدرجا على ثلاث طوابق بالضفة الغربية لنهر النيل فى الاقصر ، وذلك على مدار 15 عاما ، ليجسد مشهدا معماريا عريقا ، لافتا للانظار معبرا عن قدرة المصري القديم وموهبتة .

شيد المعبد المهندس "سننموت" حيث اشتهر بنقوشه التي تقص حكايات ، الولادة المقدسة للملكة حتشبسوت "وبنوتها" لآمون، كما يسرد حكاية رحلتها الشهيرة إلى بلاد بونت" الصومال". 

يحتوى معبد حتشبسوت على مقصورات ، أبرزها حتحور و أنوبيس والتى تتجلى نقوشها لتبرز الصراع العائلي و الديني ، والذى يظهر فى تشوية صور الملكة على يد تحتمس الثالث عقب وفاتها ، بالاضافة الى تدليس صور أمون على يد كهنة أتون .

اشتهر المعبد بالعديد من النقوشات ، التى زينت جدرانة العتيقة ، منها بعثات بحرية سيرتها حتشبسوت الى بلاد بونت لاجتذاب البخور لتقديمه كقرابين ، بالاضافة الى التجارة فى العديد من المنتجات الاخرى ، منها الاخشاب و الحيوانات .

أشِرف على بناء المعبد سننموت ، و الذى حظى بمكانة كبيرة كرئيسا للبلاط فى عهد الملكة حتشبسوت ، وتوجد مقربة له بالطابق الأول من المعبد ، طولها قرابة 97 مترا على عمق 43 مترا.

يضم المعبد محراب هاتور ، محراب أنوبيس ، مقدس الشمس ، محراب حتشبسوت ، محراب أمون رع .

وكان للملكة حتشبسوت موقف تاريخيا للاستيلاء على الحكم عبر الزواج من أخيها تحتمس الثانى حفاظا على الدم الملكى ،و تستطيع حكم مصر عن طريقه وبعد  6 سنوات زواج توفى الملك " ليرث العرش ابنه تحتمس الثالث من زوجتة الثانية "إيزيس".

وتمسكت حتشبسوت بالعرش عبر اعلان الوصاية الشرعية على الوريث ، لتضع خطة "الولادة الالهية" لتعلن عن نفسها انها من نسل أمون اله طيبة لتسيطر على الجميع بصفتها ابنة الاله .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكاية أثر.. حاضن زوجات الفراعنة وادي الملكات مازال يخفي الأسرار

الكشف عن ودائع أساس ومخازن معبد رمسيس الثاني بأبيدوس.. صور

معبد هابو..اختاره امون ليصبح أعرق المعابد الجنائزية فى الأقصر

حتشبسوت دورة تاج مصر الفرعونية بالأقصر.. تزوجت أخيها للحفاظ على الدم الملكي واغتصبت الحكم من ابنه

ترشيحاتنا

مهندسة تتخلى عن وظيفتها لإنتاج كمامات مناسبة للصم وضعاف السمع.. وهذه قصتها

أسوأ أنواع التهوية وتنقل فيروس كورونا.. "مكافحة العدوى" تحذر من المراوح والتكييفات.. فيديو

بالأرقام .. تعرف على العدد الحقيقي لإصابات كورونا بدمياط وسن الوفاة

نشرة الفن | ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية.. وأول تعليق من شقيقة محمد رمضان على تنمر رواد السوشيال ميديا بها

جونسون يهدد الصين بـ تجنيس سكان هونج هونج.. وبكين تحذره من التدخل

توقف عنها فورًا.. 4 عادات يومية خطيرة تسبب هشاشة العظام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج ضيق التنفس بالعسل.. يعمل على تليين الشعب الهوائية والرئتين

بـ الأوف شولدر.. سمية الخشاب بإطلالة تبرز جمالها

عملة أولمبية نادرة تباع مقابل 10 آلاف جنيه إسترليني عبر الإنترنت.. تفاصيل