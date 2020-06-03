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محافظات

لبحث جذب الاستثمارات..محافظ بورسعيد يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 01:10 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
عقد مجلس ادارة المنطقة الصناعية اجتماعا اليوم الأربعاء  برئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، وذلك بحضور  أعضاء مجلس إدارة المنطقة ومدير المنطقة الصناعية .

حيث ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات الخاصة بالمستثمرين وسبل جذب الاستثمار إلى المنطقة الصناعية .

وأكد محافظ بورسعيد بأن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الإستثمار وتشجيع المستثمرين وتسعى جاهدة لتذليل أي عقبات أمام المستثمرين لإقامة مشروعاتهم للمساعدة في توفير فرص عمل للشباب  ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة قطاعات العمل .

وأضاف المحافظ  بأن المحافظة شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة في مجال التنمية الصناعية بعد دخول صناعات تظهر للمرة الأولى بالمنطقة مثل مصنع انتاج اطارات السيارات ومصنع انتاج الزيوت وكذلك الأدوات الكهربائية وأواني الطهي بالإضافة الي مشروع ال٥٨ مصنع ومشروع المجمع الصناعي الثاني ال٥٤ مصنعا التي حققت نجاحات كبيرة بعد غزو منتجاتهم الأسواق المحلية والعالمية . 
لبحث جذب الاستثمارات..محافظ بورسعيد يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية
لبحث جذب الاستثمارات..محافظ بورسعيد يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية
لبحث جذب الاستثمارات..محافظ بورسعيد يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية
لبحث جذب الاستثمارات..محافظ بورسعيد يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية
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