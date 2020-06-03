لبحث جذب الاستثمارات..محافظ بورسعيد يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية

عقد مجلس ادارة المنطقة الصناعية اجتماعا اليوم الأربعاء برئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة المنطقة ومدير المنطقة الصناعية





حيث ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات الخاصة بالمستثمرين وسبل جذب الاستثمار إلى المنطقة الصناعية .





وأكد محافظ بورسعيد بأن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الإستثمار وتشجيع المستثمرين وتسعى جاهدة لتذليل أي عقبات أمام المستثمرين لإقامة مشروعاتهم للمساعدة في توفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة قطاعات العمل .



