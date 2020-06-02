للعام 2020 / 2021.. قواعد وإجراءات القبول بالصف الأول الابتدائى فى بورسعيد

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وقال الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد إن المديرية بدأت فى استقبال طلبات الالتحاق اعتبار من 1 يونيو 2020 وحتى 30 يونيو 2020 من خلال الرابط المعلن وفقا للضوابط والقواعد المعلنة على موقع المديرية والإدارات التعليمية والبوابة الإلكترونية لمحافظة بورسعيد.





وأكد باهى ضرورة استيفاء ولى أمر التلميذ البيانات المطلوبة للتسجيل الإلكترونى بكل دقة وفق القواعد المعلنة، مشددا على تحمل ولى الأمر المسئولية كاملة فى حالة تسجيل بيانات مخالفة لأصول المستندات أو المربع السكنى.





ولفت باهى إلى أنه فى حالة تكرار التسجيل الإلكترونى لن يعتمد سوى التسجيل الأول فقط وفى حالة عدم تحقيق الرغبات المقدمة يتم توزيع التلميذ على الرغبات المتاحة وق للقانون 12لسنة 1996 الخاص بالطفل.





وكشف باهى على أن التسجيل يتم من خلال الرابط التالى أضغط هنا