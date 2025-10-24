قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نصائح للاستيقاظ لصلاة الفجر.. 4 خطوات سهلة تضمن الانتظام والبركة
قفزة في حركة الركاب.. المطارات المصرية تستقبل 22 مليون مسافر خلال 10 أشهر
الاحتلال يستعد لاستقبال دفعة من جثث الأسرى
بعد قرار مدبولي الأخير.. عقوبات رادعة للتعدي على أملاك الدولة
سعر الذهب الآن في مصر.. انخفاض عيار 21
منشور رسمي عاجل.. هيئة الدواء تحذر من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير بالصيدليات
تهديدات داخل الزنزانة| الرئيس الفرنسي الأسبق يواجه خطر الموت في سجنه.. القصة الكاملة
أجواء خريفية.. زخات خفيفة تتساقط على القاهرة وشمال البلاد| الطقس اليوم
البرغوثي: الموقف المصري أفشل أخطر مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني
موضوع خطبة الجمعة اليوم.. الأوقاف تنشر نصها
تحذير "الصحة العالمية": المساعدات لغزة "أقل بكثير" من الاحتياجات الإنسانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قيادي بفتح لصدى البلد: مصر صانت الوعي القومي العربي وتحملت مهمة الدفاع عن القضية الفلسطينية

ديمتري دلياني
ديمتري دلياني
فرناس حفظي

قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إنّ الدور المصري في دعم المصالحة الفلسطينية واستكمال اتفاق وقف الإبادة الإسرائيلية في غزة يُجسّد عمق الارتباط التاريخي بين مصر وفلسطين، إذ كانت مصر على الدوام الحاضنة التي صانت الوعي القومي العربي وتحملت جزء كبير من مهمة الدفاع عن القضية الفلسطينية في مواجهة المشروع الاستعماري الإسرائيلي.

وأكد ديمتري دلياني، لـ “صدى البلد”، أنّ الجهود المصرية الحالية تعبّر عن إدراكٍ استراتيجي بأن وحدة الصف الفلسطيني هي خط الدفاع الأول أمام محاولات دولة الابادة الإسرائيلية لتفكيك الهوية الوطنية وتحويل الأرض الفلسطينية إلى كيانٍ مُستباحٍ بفعل سياسات الاستيطان والإبادة والتطهير العرقي. 

وأوضح أنّ أكثر من ٧٤٪ من ابناء شعبنا يعتبرون إنهاء الانقسام شرطاً لصمود القضية الوطنية في مواجهة منظومة الاحتلال والإبادة التي أودت منذ تشرين الأول ٢٠٢٣ بحياة أكثر من ٦٨ ألف شهيد وشهيدة في غزة.

وأشار دلياني إلى أنّ المصالحة الوطنية الفلسطينية ليست مجرد تفاهمٍ سياسي بل فعل وطنيّ مقاوم يستعيد وحدة القرار الفلسطيني ويعيد بناء الإرادة الجمعية لشعبٍ لا تنكسر عزيمته.

ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري تيار الإصلاح الديمقراطي حركة فتح المصالحة الفلسطينية المشروع الاستعماري الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

يقترب من 7000 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. والشعبة تكشف مفاجأة

بيراميدز

صدمة جديدة لبيراميدز في قضية سحب درع الدوري من الأهلي

حاتم صلاح وزوجته

بحضور نجوم الفن .. لقطات جديدة من حفل زفاف حاتم صلاح

أرشيفية

العبوة بألف جنيه.. أزمة بنج الأسنان تتجدد والنقابة العامة تستغيث بالحكومة

اشتعال النيران فيها على طريق السويس

العربية اتفحمت.. مصرع شاب في حادث على طريق السويس

سعر الذهب

أقل عيار ذهب اليوم 24-10-2025

سموتريتش

أتوقع ألا يؤذوننا.. سموتريتش يتراجع عن تصريحاته المسيئة للسعودية

محمد صلاح

ديفيد جيمس يوضح سبب جلوس محمد صلاح احتياطيًا أمام فرانكفورت

فيديو

هاني حسن الاسمر مع تقى الجيزاوي

هاني حسن الأسمر: استحالة أطلب من حد يشغلني.. وعايز أقدم حاجة تعيش مدى الحياة| فيديو

ساركوزي

تهديدات داخل الزنزانة| الرئيس الفرنسي الأسبق يواجه خطر الموت في سجنه.. القصة الكاملة

هاني حسن الاسمر مع تقى الجيزاوي

عاوز أقوله كلمة واحدة | هاني حسن الأسمر يحبس دموعه لحظة الحديث عن والده الراحل .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد