ترامب يوقف محادثات التجارة مع كندا بعد إعلانات تليفزيونية

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" أنه سيوقف "جميع المفاوضات التجارية" مع كندا، وذلك عقب بثّ إعلانات تليفزيونية كندية مؤخرًا تُشيد بالرسوم الجمركية الأمريكية، والتي وصفها بأنها "سلوك سافر" يهدف إلى التأثير على قرارات المحاكم الأمريكية.

وتضمنت الإعلانات انتقاد الرئيس الجمهوري السابق رونالد ريغان للرسوم الجمركية على السلع الأجنبية، قائلاً إنها تُسبب فقدان الوظائف وحروبًا تجارية.

ويأتي منشور ترامب بعد أن صرّح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بأنه يهدف إلى مضاعفة صادرات بلاده إلى دول خارج الولايات المتحدة بسبب التهديد الذي تُشكله رسوم ترامب الجمركية.

وفي سياق آخر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن حل غير تقليدي لأزمة دفع رواتب الجيش الأمريكي في ظل استمرار الإغلاق الحكومي، كاشفا أن أحد المتبرعين الأثرياء من القطاع الخاص قدّم 130 مليون دولار للحكومة الأمريكية لتغطية أي عجز في رواتب العسكريين.



وقال ترامب، في تصريحات من البيت الأبيض، إن المتبرع الذي وصفه بأنه "صديق"، تواصل مباشرة مع الإدارة الأمريكية لتقديم المساعدة، دون أن يكشف عن هويته.



ويأتي هذا التطور بعد نحو أسبوعين من تصريح ترامب عبر منصته "تروث سوشيال"، الذي أعلن فيه أنه استخدم سلطاته بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة لتوجيه وزير الحرب بيت هيغسيث بدفع رواتب القوات الأمريكية في 15 أكتوبر، مؤكدًا أن الأموال اللازمة قد تم تحديدها بالفعل.



ورغم ذلك، لم يُفصح ترامب عن مصادر التمويل أو المبلغ الإجمالي المخصص لتغطية رواتب الجنود، بينما أشار البيت الأبيض في وقت سابق إلى أن القرار يستند إلى سوابق تاريخية تعود إلى عهد الرئيس جورج واشنطن، والتي تمنح الرئيس صلاحية تحريك الأموال في حالات الطوارئ الوطنية.



وأوضح موقع «أكسيوس» أن مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض وجّه مذكرة من خمس صفحات إلى الكونغرس يبرر فيها الخطوة، مؤكدًا أن الظروف الحالية تتيح للرئيس هذه الصلاحية الاستثنائية.