هند والدكتورة ناريمان.. أحدث روايات نورا عفيفي عن دار حرف للنشر

طرحت دار حرف للنشر والتوزيع حديثا رواية "هند والدكتورة ناريمان" للكاتبة نورا عفيفي.
وبحسب بيان، الأربعاء، تدور أحداث الرواية عن طبيبة نساء وتوليد وأستاذة جامعية مرموقة وناجحة تلتقى بطالبة لديها بكلية الطب تصطدم بها وتكتشف أنها ابنة طليقها السابق ، وتعاملها بجفاء وقسوة في البداية ظنا منها أن الطالبة مدللة ومستهترة وتعتمد على وضع والديها وأجدادها الأطباء.
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وبمرور الوقت يتضح لها أن البنت تعانى نفسيا فوالدتها متوفاة ووالدها مسافر وبعيد تمامًا عنها وتعيش وحيدة مع جدتها فتتعاطف معها وتتقاربان بعدما تتعلق بها الطالبة وتحبها كأم.
ويتبين أيضا أن الأستاذة تعاملها فعلا كأم حتى تعرف البنت الحقيقة فتصدم وتبتعد ولكنها تعود ثانية لحضن ناريمان بعدما تشعر أنها لا تستطيع العيش بدونها وبعد أن يعرف طليقها السابق بطبيعة علاقتها بابنته يعود طالبا يدها أملا في أن تعود ثانية إليه ولكنها ترفض كرها لما فعله بابنته الوحيدة.