أشهر تجار المخدرات.. سقوط فيشة وبوجي وبلية والخواجة في حملة بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن فى القليوبية القبض على عدد من العناصر الإجرامية في حملة مكبرة على البؤر الإجرامية في شبرا الخيمة وبنها والخانكة.





وتلقى العميد خالد المحمدي، مفتش مباحث القليوبية ، بحسب بيان، الأربعاء، إخطارًا من العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي يفيد القيام بحملة أمنية استهدفت عددا من البؤر الإجرامية.





وأسفرت عن ضبط عدد من العناصر الإجراميه هم "م ا ط " وشهرته بلية وبحوزته بندقية خرطوش وعدد 7 طلقات و" إ ا ا" 37 سنة، وشهرته أحداث وبحوزته فرد خرطوش وكمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالي.





وتم ضبط م ع س "25 سنة - وشهرته الخواجة"، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن 200 جرام و50 قرصا مخدرًا من عقار الباركنول ومبلغ مالى وسلاح أبيض مطواة.





كما تم ضبط "ش ا ا" 30 سنة وشهرته بوجي وبحوزته 200 جرام من مخدر الهيروين وسلاح أبيض كتر وضبط م س ع 18 سنة وشهرته فيشة وبحوزته 150 جرامًا من مخدر الهيروين ومطواة، وجرى تحريز المضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.