شاهد..وكيل تعليم الفيوم يتفقد عددا من مقار لجان الثانوية العامة بسنورس

تفقد، اليوم الأربعاء، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم محمد عبدالله مقار لجان الثانوية العامة بإدارة سنورس التعليمية ، بحضور الدكتور منتصر الشماع مدير إدارة سنورس التعليمية.





أكد وكيل تعليم الفيوم بضرورة انهاء الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة 2020 وتطهير وتعقيم وتجهيز جميع اللجان، من أجل تهيئة المناخ الصحي المناسب لجميع طلاب الثانوية العامة خلال فترة أداء الامتحانات 2020م







