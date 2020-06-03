AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

شاهد..وكيل تعليم الفيوم يتفقد عددا من مقار لجان الثانوية العامة بسنورس

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:28 م
جانب من الجولة
جانب من الجولة
Advertisements
قسم المحافظات
تفقد، اليوم الأربعاء، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم محمد عبدالله مقار لجان الثانوية العامة بإدارة سنورس التعليمية ، بحضور الدكتور منتصر الشماع مدير إدارة سنورس التعليمية.

أكد وكيل تعليم الفيوم بضرورة انهاء الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة 2020 وتطهير وتعقيم وتجهيز جميع اللجان، من أجل تهيئة المناخ الصحي المناسب لجميع طلاب الثانوية العامة خلال فترة أداء الامتحانات 2020م


حيث تفقد عدد من المدارس على مستوى إدارة سنورس التعليمية ، ومنها مدرسة عثمان بن عفان ومدرسة الراضي ومدرسة موسي الجلاب
شاهد..وكيل تعليم الفيوم يتفقد عددا من مقار لجان الثانوية العامة بسنورس
شاهد..وكيل تعليم الفيوم يتفقد عددا من مقار لجان الثانوية العامة بسنورس
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تخفيفا للزحام.. تجهيز 39 مدرسة لصرف المعاشات بالفيوم

بالاسم والعنوان.. 39 مدرسة لصرف معاشات أبريل في الفيوم

تسليم شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى بالمدارس الثانوية بالفيوم

«صدى البلد» ينشر قائمة مدارس صرف المعاشات بالفيوم

إيد واحدة ضد كورونا.. محافظ الفيوم يوجه بتفعيل دور كافة الأطراف المشاركة بالمبادرة

وكيل تعليم الفيوم يتابع تسليم شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

ترشيحاتنا

وليد سليمان يطلب الدعاء لزوجة أحمد فتحي وبناته بعد إصابتهن بفيروس كورونا

بسبب القهوة.. أعراض تنذرك بزيادة نسبة الكافيين في جسمك

السور التي تفرج الهم والكرب.. داوم عليها

وزيرة الصحة: المحافظات السياحية الأقل فى عدد حالات الإصابة بـ كورونا

تعليق غير متوقع من شقيق ياسمين عبد العزيز على زواجها

شريهان تثير الجدل بتغريدة على تويتر.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج ناعم.. أسما شريف تستعرض جمالها

في 5 دقائق.. الطريقة الأصلية لعمل الشكشوكة بالبيض

بملابس جينز... جميلة عوض تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها