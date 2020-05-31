جامعة الفيوم تعلن عن وفاة ثالث موظفيها داخل مستشفى العزل الصحي

أعلنت جامعة الفيوم عن وفاة ثالث حالة لليوم الثالث على التوالى لموظف بالمدن الجامعية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا داخل قسم مستشفى الباطنة الجامعي للعزل الصحي، لأفراد جامعة الفيوم الذين يتلقون الرعاية الصحية للتماثل والشفاء من الفيروس.





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من جانبه قال الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم من داخل العزل الصحي، "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أسرة جامعة الفيوم، وفاة هيثم جمعة الموظف بالمدينة الجامعية للبنين إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.





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كانت جامعة الفيوم استقبلت خلال الأسبوع الأخير من رمضان العشرات من قيادات وموظفي جامعة الفيوم وعلى رأسهم رئيس الجامعة ونائبة الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد فتحي عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم، والأمين العام للجامعة وبعض من العاملين من هيئة مكتبه وهيئة التدريس المخالطين لرئيس الجامعة المصابين بفيروس كورونا.





حيث توفي الدكتور محمد مراد أستاذ بكلية الهندسة أول أمس داخل العزل، ولحق به سيد سرور رئيس قسم الدراسات العليا بكلية الخدمة الاجتماعية إثر إصابته بفيروس كورونا أمس السبت، فيما تعافى وتماثل للشفاء كلا من الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد فتحي عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم، أمس.

