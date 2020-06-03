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محافظات

جدعنة المصريين.. مواطن يتبرع بمنزليه وسيارته لخدمة مرضى كورونا بطوخ

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:42 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أعلن محمد رجب أحد أبناء قرية طنط الجزيرة التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية تبرعه بمنزلين يمتلكهما بالقرية وسيارة، لخدمة المصابين والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.


وأشار رجب إلى أن المنزلين يقعان بعيدا عن التجمعات السكنية وبالقرب من نهر النيل ويدخل الهواء النقي اليهما كمكان مناسب للعزل، منوها إلى أـنه كلف سائقه الخاص بنقل الحالات إلى أقرب مستشفى لمساندة الدولة في جهودها للقضاء على فيروس كورونا.

واضاف أن خطوة العزل المنزلي لا تطبق في كثير من القرى حيث يعيشون في شكل عائلات وأسر مشتركة وبالتالي فكرة العزل داخل المنزل قد لا تطبق ولكن إذا جرى عزل الشخص المصاب في مكان مخصص ستكون الأمور أيسر.

وأوضح أنه سيتقدم بطلب إلى محافظ القليوبية للتبرع بالمنزلين اللذين يستوعبان نحو 100 سرير تقريبا لخدمة القرية والقرى المجاورة لها. 

يذكر أن محمد رجب ثاني متبرع بمنزله في قرية طنط الجزيرة حيث تبرع أحمد الشاذلي مدير عام بمديرية التربية والتعليم بمنزله  لتحويله إلى مقر للحجر الصحي.
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