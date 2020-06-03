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سيارات

شاهد.. فورد برونكو 2021 فى تصميم تخيلى جديد .. صور

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 08:32 م
صدى البلد
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كريم عاطف

قام احد مصصمى السيارات العالميين بعمل تصميم تخيلى جديد لـ فورد برونكو 2021 بعد أن تسربت مجموعة الصور لها في وقت سابق من هذا العام، أصبح لدينا الآن فكرة عن تصميم السيارة الجديدة عند الكشف عنها.


وظهرت فورد برونكو 2021 في التصميم التخيلي بالألوان القياسية التي ستتوفر بها وفقًا لمعلومات من موردي الطلاء لشركة فورد، كما تصور السيارة أيضًا بإصدارات بابين وأربعة أبواب.


أما عن خيارات الألوان، فتكشف التقارير أن السيارة فورد برونكو ستتوفر بلون برتقالي لؤلؤي، وأحمر لؤلؤي، وأحمر قاتم، وأزرق معدني وأبيض وأزرق داكن ورمادي معدني، وأسود، من بين خيارات أخرى عديدة، كما تتوفر السيارات بسقف بلون مطابق للون السيارة وأخرى سوداء، بالإضافة إلى تصميم بسقف أبيض وشبك أمامي أبيض أيضًا.


وستتوفر السيارة بخيارين من المحركات، الأول ايكوبوست 2.3 لتر رباعي الأسطوانات بقوة 270 حصان و420 نيوتن.متر من عزم الدوران للإصدار الأساسي، والثاني محرك ايكوبوست V6 سعة 2.7 لتر بقوة 352 حصان و542 نيوتن.متر من عزم الدوران.


والجدير بالذكر انه كان يُفترض أن تكشف الشركة عن برونكو 2021 في 17 مارس الماضي، لكن تم تأجيل موعد الكشف للظروف التي تشهدها صناعة السيارات بسبب انتشار فيروس كورونا، ولم تكشف الشركة عن الموعد الجديد بعد.

شاهد.. فورد برونكو 2021 فى تصميم تخيلى جديد .. صور
شاهد.. فورد برونكو 2021 فى تصميم تخيلى جديد .. صور
شاهد.. فورد برونكو 2021 فى تصميم تخيلى جديد .. صور
شاهد.. فورد برونكو 2021 فى تصميم تخيلى جديد .. صور
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