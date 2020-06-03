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توك شو

تامر أمين: حالة الفنانة رجاء الجداوي صعبة للغاية

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 08:42 م
الإعلامى تامر أمين
الإعلامى تامر أمين
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البهي عمرو

قال الإعلامى تامر أمين،  إن حالة الفنانة رجاء الجداوي صعبة للغاية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، موضحًا أنه تم وضعها على جهاز التنفس أمس بعد تعرضها لأزمة صحية كبيرة.


وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن الجميع عليهم أن يدعوا لها بالشفاء، مؤكدًا " رجاء كانت صديقة لـ والدي الله يرحمه ووالدتي وأنا بحبها وبطمن عليها على طول".


وأشار، إلى أن هناك بعض المواقع السخيفة نشرت خبر وفاة الفنانة القديرة، وطلب من أصحاب الدم الخفيف عدم نشر الشائعات.


وأوضح تامر أمين، أن حياة المواطنين ليست هزارا، وما يقوم به بعض الأشخاص ليس مقبولا.


ولفت إلى أن  فيروس كورونا المستجد يهدد نجوما كثيرين منهم أسرة النجم أحمد فتحي، بعد ظهور ايجابية زوجته.

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