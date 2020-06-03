تطاردها شائعات الوفاة.. هؤلاء الأكثر حرصا على التواصل مع رجاء الجداوي

: "أمي في الرعاية المركزة صح بس لم تفقد الوعي للمرة الثانية .. ادعو ليها بالشفاء هي و كل مريض".

ويتابع السيد محافظ الاسماعيلية حالة الفنانة رجاء الجداوي، حيث تمكث هناك باحدى مستشفيات العزل عقب اصابتها بفيروس كورونا المستجد.



ومن بين أكثر الشخصيات حرصا على التواصل معها على مدار الساعة هم: أشرف زكي، دلال عبد العزيز، ميرفت أمين، نهال عنبر، وبوسي شلبي.





رجاء الجداوي بعد دخولها العناية المركزة بسبب إصابتها بـ فيروس كورونا . وكشف الدكتور سعيد السقعان، مدير الشئون الصحية بالإسماعيلية، عن تطورات الحالة الصحية للفنانة الكبيرةبعد دخولها العناية المركزة بسبب







