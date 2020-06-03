تطاردها شائعات الوفاة.. هؤلاء الأكثر حرصا على التواصل مع رجاء الجداوي
الأربعاء 03/يونيو/2020 - 07:02 م
رجاء الجداوي
لا يكاد يخلو يوم من شائعات الوفاة التي تطارد الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي
، وهو الأمر الذي ترك أثر سلبي على نفسيتها بحسب تصريحات ابنتها الوحيدة أميرة.
وقد كتبت اميرة مختارقبل ساعات عن حالة والدتها رجاء الجداوي: "أمي في الرعاية المركزة صح بس لم تفقد الوعي للمرة الثانية .. ادعو ليها بالشفاء هي و كل مريض". ويتابع السيد محافظ الاسماعيلية حالة الفنانة رجاء الجداوي، حيث تمكث هناك باحدى مستشفيات العزل عقب اصابتها بفيروس كورونا المستجد.
ومن بين أكثر الشخصيات حرصا على التواصل معها على مدار الساعة هم: أشرف زكي، دلال عبد العزيز، ميرفت أمين، نهال عنبر، وبوسي شلبي.
وكشف الدكتور سعيد السقعان، مدير الشئون الصحية بالإسماعيلية، عن تطورات الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بعد دخولها العناية المركزة بسبب إصابتها بـ فيروس كورونا.