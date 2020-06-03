ادعوا لها بالشفاء.. ابنة رجاء الجداوي تنفي فقدان والدتها الوعي بسبب كورونا.. شاهد

نفت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، ما يتردد من أنباء عن فقدان والدتها الوعي؛ بسبب تدهور حالتها الصحية، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت ابنة الفنانة رجاء الجداوي عبر صفحتها على "فيسبوك"، ان والدتها دخلت العناية المركزة، ولم تفقد الوعي، قائلة "ماما في الرعاية المركزة... ولكن الحمد لله.... لم تفقد الوعي...... وربنا يحفظها وادعوا لها بالشفاء".

وكشف الدكتور سعيد السقعان، مدير الشئون الصحية بالإسماعيلية، عن تطورات الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بعد دخولها العناية المركزة بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

وقال سعيد السقعان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، "إن الفنانة تبث روحا جيدة جدا داخل مستشفى العزل".

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وأضاف سعيد السقعان "تعرضت "الجداوي" لبعض المضاعفات، ومنها ارتفاع درجة الحرارة، فاضطررنا نقلها إلى العناية المركزة، وتم وضعها على جهاز تنفسي لا تداخلي، وهي المرحلة قبل تركيب جهاز التنفس الصناعي الكامل