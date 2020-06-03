بعد تقليده لـ مبروك عطية.. مدحت العدل يعد حسين نصار بعمل فني قريبًا

وعد الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل، حسين نصار نجم التيك توك والذي يعتبر أهم نجوم السوشيال ميديا في تقليد المشاهير التعاون معه في عمل فني قريبًا.





جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية للعدل في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة وسهير جودة على قناة CBC، أثناء استضافة البرنامج لـ حسين نصار، حيث أكد الكاتب أنه شاهد عدد من المقاطع لنجم تقليد المشاهير ومعجب جدًا بأدائه.





تابع العدل أنه يرى في "نصار" ممثل جيد وجميل ولديه موهبة يجب الجري خلفها، وفي العام الجديد سيكون هناك عمل معه ويتمنى أن ينال إعجاب المشاهدين.









من جهته، سرد نصار قصة بداية دخوله لعالم تقليد المشاهير عن طريق الفيديوهات، حيث أكد أنه يحب التمثيل بشكل كبير ولكن الفترة الأخيرة توقفت ورش التمثيل بسبب تفشي فيروس كورونا ما جعله يتجه إلى الفيديوهات بتشجيع ودعم من أهله، متابعًا أن زوجته في البداية كانت ترفض فكرة تمثيله واحترم رغبتها ولكنهما اتفقا على أن يعمل في مجال الإعلانات.





يذكر أن حسين نصار اشتهر بتقليد عدد من المشاهير على تطبيق تيك توك، وخاصةً تقليده للشيخ مبروك عطية أثناء تعامله مع مشاكل السيدات التي تعرض عليه على الهواء مباشرة.





"الستات مايعرفوش يكدبوا" يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الثالثة عصرًا وتقدمه مفيدة شيحة ومنى عبدالغني وسهير جودة على CBC.



