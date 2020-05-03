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فن

هشام سليم يعلن تحول ابنته نورا إلى ذكر.. فيديو

الأحد 03/مايو/2020 - 09:50 م
هشام سليم
هشام سليم
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نبيل العدوى
حل الفنان هشام سليم، مساء اليوم الأحد، ضيفًا على المخرجة إيناس الدغيدي فى برنامجها "شيخ الحارة".

وتحدث هشام سليم  بجرأة شديدة عن تفاصيل تحول ابنته إلى ذكر بعدما قررت ذلك بناء على المواصفات الجسدية لها، وبصدد تغيير النوع فى بطاقتها إلى ذكر ولكن الأحوال المدنية لم تحل الأمر حتى الأن.

وأضاف هشام سليم: فى مصر نحن نعترف أما بالرجل أو الأنثى وليس لدينا خبرة بالمرحلة الوسطى للتحول، لذلك لا أستطيع مخاطبة المجتمع بتقبل الأمر لأن الأمر ليس بالهين.

وأجاب هشام سليم، عن سؤال "إيناس الدغيدي" بشأن علاقته بأولاده وإذا ما كانوا يكرهونه، قائلًا "حاليا بيحبونى، ولكن زمان ممكن مكنوش بيحبونى؛ عشان مكنوش يعرفونى".

وقال هشام سليم، إن سبب كره أولاده له هي رغبته في تعليمهم بعض الأمور، ولكن هم لم يكونوا متقبلين، لافتا إلي أنه مع الوقت أدركوا ضرورة تلك الأمور، معقبا "لما كبروا وفهموا بقوا يحبونى".

وأضاف هشام سليم، أن أولاده كانوا لا يشاهدون أعماله الفنية، متابعا "دلوقتي بدأوا يتفرجوا علي آخر أعمالي"، مؤكدا أنه لم يكن "أبا فاشلا".

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