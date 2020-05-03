مش أب فاشل.. هشام سليم يكشف بعض التفاصيل عن أولاده وطريقة تعامله معهم

وقال هشام سليم، إن سبب كره أولاده له هي رغبته في تعليمهم بعض الأمور، ولكن هم لم يكونوا متقبلين، لافتا إلي أنه مع الوقت أدركوا ضرورة تلك الأمور، معقبا "لما كبروا وفهموا بقوا يحبونى".