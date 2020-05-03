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توك شو

مش أب فاشل.. هشام سليم يكشف بعض التفاصيل عن أولاده وطريقة تعامله معهم

الأحد 03/مايو/2020 - 08:28 م
الفنان هشام سليم
الفنان هشام سليم
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اسراء صبري
حل الفنان هشام سليم، مساء اليوم، الأحد، ضيفًا على المخرجة إيناس الدغيدي، ببرنامجها "شيخ الحارة".


وأجاب هشام سليم، عن سؤال "إيناس الدغيدي"، بشأن علاقته بأولاده، وإذا ما كانوا يكرهونه، قائلًا "حاليا بيحبونى، ولكن زمان ممكن مكنوش بيحبونى؛ عشان مكنوش يعرفونى".


وقال هشام سليم، إن سبب كره أولاده له هي رغبته في تعليمهم بعض الأمور، ولكن هم لم يكونوا متقبلين، لافتا إلي أنه مع الوقت أدركوا ضرورة تلك الأمور، معقبا "لما كبروا وفهموا بقوا يحبونى".


وأضاف هشام سليم، أن أولاده كانوا لا يشاهدون أعماله الفنية، متابعا "دلوقتي بدأوا يتفرجوا علي آخر أعمالي"، مؤكدا أنه لم يكن "أبا فاشلا".


وتابع "معتقدش أنى أب فاشل.. أنا شخص صريح وواضح حتى في تعاملي مع أولادى، بس انا مش أب فاشل وممكن أكون "دقة قديمة" بالنسبالهم".

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