إيناس الدغيدي بصحبة منة شلبى وحلا شيحة.. شاهد

نشرت المخرجة إيناس الدغيدى صورة جديدة لها عبر خاصية "ستورى" على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت إيناس الدغيدى بصحبة كل من النجمة منه شلبي، والفنانة حلا شيحا خلال إحدى السهرات.





تخرجت الدغيدي في المعهد العالي للسينما في القاهرة وأخرجت أول أفلامها عام 1985، وفي حصيلتها 16 فيلمًا روائيًا شاركت في عددٍ منها في التمثيل والتأليف.



