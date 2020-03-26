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فن

إيناس الدغيدي بصحبة منة شلبى وحلا شيحة.. شاهد

الخميس 26/مارس/2020 - 04:38 م
ايناس الدغيدى وحلا
ايناس الدغيدى وحلا ومنة شلبي
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محمد بدران
نشرت المخرجة إيناس الدغيدى صورة جديدة لها عبر خاصية "ستورى" على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت إيناس الدغيدى بصحبة كل من النجمة منه شلبي، والفنانة حلا شيحا خلال إحدى السهرات.

تخرجت الدغيدي في المعهد العالي للسينما في القاهرة وأخرجت أول أفلامها عام 1985، وفي حصيلتها 16 فيلمًا روائيًا شاركت في عددٍ منها في التمثيل والتأليف.

دخلت عالم الإنتاج السينمائي عن طريق شركة “فايف ستارز” لتنتج وتخرج بالتعاون معها 7 أفلامٍ روائية هي "استاكوزا" و"دانتيلا" و"الوردة الحمراء" و"كلام الليل" و”مذكرات مراهقة" و"الباحث عن الحرية" و"ما تيجي نرقص" والتي لاقت الكثير من الجدل واللغط في أوساط المجتمع المصري.
إيناس الدغيدي بصحبة منة شلبى وحلا شيحة.. شاهد
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