لو فضلت أرفض يبقى هشحت.. هشام سليم يكشف سبب رفض المنتجين العمل معه ..فيديو

حل الفنان هشام سليم، مساء اليوم، الأحد، ضيفًا على المخرجة إيناس الدغيدي في برنامجها "شيخ الحارة".







وعن سؤال إيناس الدغيدي، فيما يخص رفض المنتجين العمل معه بسبب كثرة كلامه و"لسانه الطويل"، أجاب هشام سليم "أنا مش بتكلم كتير، انا بتكلم علي الحاجه اللي شايفها غلط".



وأضاف هشام سليم، أن حال السينما حاليا هو أكثر شيء يثبت صحة كلامى وتعقيبي المستمر.



