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توك شو

لو فضلت أرفض يبقى هشحت.. هشام سليم يكشف سبب رفض المنتجين العمل معه ..فيديو

الأحد 03/مايو/2020 - 09:22 م
هشام سليم، برنامج
هشام سليم، برنامج شيخ الحارة
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اسراء صبري
حل الفنان هشام سليم، مساء اليوم، الأحد، ضيفًا على المخرجة إيناس الدغيدي في برنامجها "شيخ الحارة".


وعن سؤال إيناس الدغيدي، فيما يخص رفض المنتجين العمل معه بسبب كثرة كلامه و"لسانه الطويل"، أجاب هشام سليم "أنا مش بتكلم كتير، انا بتكلم علي الحاجه اللي شايفها غلط".


وأضاف هشام سليم، أن حال السينما حاليا هو أكثر شيء يثبت صحة كلامى وتعقيبي المستمر.


وقال هشام سليم "أنا بيعيب علي شيء في العمل ولكن مش برفضه"، متعجبًا "لما أرفض هعمل إيه أجوع!"،  موضحا "مش هعمل السنادى ولا السنه الجايه يبقي اروح اشحت بقي".


وتابع "مقدرش اشوف خطأ هيضر العمل والناس وافضل ساكت"، لافتا إلي أنه حاليا يعمل مع "الناس اللي فهمانى وعيزانى كده".
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