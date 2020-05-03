5 تصريحات ساخنة من أحمد السبكي مع إيناس الدغيدي في شيخ الحارة .. تعرف عليها

حل المنتج أحمد السبكى ضيفا على الإعلامية إيناس الدغيدي مقدمة برنامج "شيخ الحارة" والمذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، للحديث عن العديد من القضايا الهامة والساخنة جاء أبرزها كالآتي:









قال المنتج أحمد السبكي، إن الفنان محمود الليثي يتفاءل عندما يضع اسم أحمد السبكي في أغانيه دايما مشيرا إلى أن تلك الأغاني عرفت المشاهدين بأحمد السبكي.









أكد المنتج أحمد السبكي، أن أكثر فيلم حقق له ايرادات "اللمبي" للنجم محمد سعد لكن هذا قبل انتشار دور العرض ووقتها كانت تذكرة السينما 17 جنيها ولكن بعد حالة الطفرة التي شهدتها السينما وارتفاع التذاكر فأن أكثر الافلام التي حققت له ايرادات فيلم الحرب العالمية الثالثة للثلاثي شيكو وهشام ماجد وأحمد فهمي.









قال المنتج أحمد السبكي، إنه بعد سقوط فيلم "قرمط بيتمرمط" للفنان أحمد أدم، يقوم حاليًا بإنتاج فيلم جديد له، مشيرًا إلي أن الفنان أحمد آدم ممثل جيد جدا.









قال أحمد السبكي المنتج السينمائي, إنه لا يكسب من الافلام التي يكون بها "هز الوسط" كما يدعي البعض.







