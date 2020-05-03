سر ذكر محمود الليثي اسم أحمد السبكي في أغانيه .. شاهد

قال المنتج أحمد السبكي، إن الفنان محمود الليثي يتفاءل عندما يضع اسم أحمد السبكي في أغانيه دايما مشيرا إلى أن تلك الأغاني عرفت المشاهدين بأحمد السبكي.

وكشف المنتج أحمد السبكي، أن الأفلام التي ينتجها لنجوم الطرب الشعبي والراقصات في الأعياد لا تحقق ايرادات كبيرة لكنه يقدمها لفئة خاصة من الجمهور في فترة معينة وهي فترة الأعياد وسينمات وسط البلد، مؤكدا أن هناك منتجين حاولوا تقليد تركيبته التي يقدمها في الأفلام الشعبية وفشلوا في تقديمها.

ورد المنتج أحمد السبكي، على سؤال من المخرجة ايناس الدغيدي ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" على قناة القاهرة والناس، يقول أنه منتج يكسب من "هز الرقاصات" ليرد عليها قائلا: "ولا فيلم من النوعية دي بتجيب ايرادات ولكن أنا بحب الأجواء دي وعملت فيلم كبارية وخرجت نجوم شعبيين". موضحا أن نوعية الافلام الشعبية تعرض في أسبوع العيد الأول فقط ولو عرضت في توقيت آخر ستتعرض للفشل.

وتابع: "افلام الرقص والغناء الشعبي لو اتعملت في غير العيد هتقع وبستغل أسبوع العيد بس، والفيلم يدوب بيغطي تكلفته وبيتعمل في 10 و12 يوما في شكل افراح شعبية، ومش بعمل افلام فيها ألفاظ خارجة".