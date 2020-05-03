أحمد السبكي : أفلام الرقص والغناء لو اتعملت في غير العيد هتقع.. فيديو

قال المنتج احمد السبكي، إنه بعد سقوط فيلم "قرمط بيتمرمط" للفنان أحمد أدم، يقوم حاليًا بإنتاج فيلم جديد له، مشيرًا إلي أن الفنان أحمد آدم ممثل جيد جدا.

وكشف المنتج أحمد السبكي، عن أن الافلام التي ينتجها لنجوم الطرب الشعبي والراقصات في الأعياد لا تحقق إيرادات كبيرة ولكنه يقدمها لفئة خاصة من الجمهور في فترة معينة وهي فترة الأعياد وسينمات وسط البلد، مؤكدًا أن هناك منتجين حاولوا تقليد تركيبته التي يقدمها في الأفلام الشعبية وفشلوا في تقديمها.

ورد المنتج أحمد السبكي، على سؤال من المخرجة ايناس الدغيدي ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" على قناة القاهرة والناس، يقول إنه منتج يكسب من "هز الرقاصات" ليرد عليها قائلاً: "ولا فيلم من النوعية دي بتجيب إيرادات ولكن أنا بحب الأجواء دي وعملت فيلم كبارية وخرجت نجوم شعبيين".

موضحا أن نوعية الافلام الشعبية تعرض في أسبوع العيد الأول فقط ولو عرضت في توقيت آخر ستتعرض للفشل.

وتابع: "أفلام الرقص والغناء الشعبي لو اتعملت في غير العيد هتقع وبستغل أسبوع العيد بس، والفيلم يدوب بيغطي تكلفته وبيتعمل في 10 و12 يوم في شكل افراح شعبية، ومش بعمل أفلام فيها ألفاظ خارجة".