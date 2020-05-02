مدخلتش البلطجة البيوت.. أحمد السبكي: انا اللي رفعت أجر محمد رمضان | شاهد

أكد المنتج احمد السبكي، أن الفنان محمد رمضان ابنه في الوسط الفني وهو أول من رفع أجره في افلام السينما وفي حاله طلبه زيادة أجره في اعمالهما المشتركة فسيقوم بدفعها وقدرات الاعمال تستوعب الزيادة، قائلا: "محمد رمضان ابنى وانا اللي رفعت أجره وبعطيله الاجر العالي، ولو طلب مني اجر زيادة هدفع".





وأوضح المنتج أحمد السبكي، في لقاء ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة ايناس الدغيدي، على قناة القاهرة والناس، أنه لم يفترق أو يختلف مع محمد رمضان ولكنه الان متعاقد مع شركة أخرى ولكن في حال طلب منه العودة للعمل معا سيعود.





مضيفا: "وقت ما بطلب محمد رمضان هيجليلى وهو مش قليل الاصل وأجره مش عالي".





ورفض المنتج أحمد السبكي، الاتهامات التي توجه له بأنه تسبب في نشره البلطجة في السينما المصرية، قال: "انا عملت 80 فيلم ومدخلتش البلطجة البيوت وفيه أفلام تانية نفس نوعية أفلامي زي ابراهيم الأبيض ومحدش بينتقدها".





كما أشار السبكي إلى أن افلام الرقص والغناء للمطربين الشعبيين التي يقدمها في الأعياد شهرت اسمه كمنتج فني.