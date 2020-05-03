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توك شو

أحمد السبكي يرد على اتهامات سرقة فيلم بنات ثانوي من مسلسل إسباني شهير

الأحد 03/مايو/2020 - 12:42 ص
أحمد السبكي
أحمد السبكي
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حمزة شعيب
أكد المنتج أحمد السبكي، أن أكثر فيلم حقق له ايرادات "اللمبي" للنجم محمد سعد لكن هذا قبل انتشار دور العرض ووقتها كانت تذكرة السينما 17 جنيها ولكن بعد حالة الطفرة التي شهدتها السينما وارتفاع التذاكر فأن أكثر الافلام التي حققت له ايرادات فيلم الحرب العالمية الثالثة للثلاثي شيكو وهشام ماجد وأحمد فهمي.

وأشار المنتج أحمد السبكي، في حوار ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي على قناة القاهرة والناس، إلى أن أكثر راقصة نجحت معه سينمائيا كممثلة هي الراقصة دينا، كما أكد "السبكي" سقوطه في الكثير من الخسائر منذ بداية مشواره الانتاجي في السينما ولكن استكمل المشوار حتى حقق النجاح.

وتابع: "أنا أول فيلم كان عيون الصقر لنور الشريف ومكسبتش منه، وبعدها مستر كارتيه لأحمد زكي ومكسبتش برضو،  وبعدها عملت سواق الهانم وبعته داخلي ب200 الف جنيه، ولكن كملت المشوار واشتغلت وبدأت احقق نجاح في فيلم الرجل الثالث لأحمد زكي ومحمود حميدة"، كما كشف أن أكثر الأفلام التي خالفت توقعاته وخسرت بشدة فيلم بنات ثانوي.

وكشف حقيقة ماتردد عن سرقة فيلم بنات ثانوي من مسلسل أسباني شهير، مؤكدا:" لم يحدث ان تم سرقة فيلم بنات ثانوي من مسلسل أسباني وهذا الكلام عار تماما من الصحة".
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