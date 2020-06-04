السفارة الإسبانية تعلن الفائز في مسابقة الترجمة اليوم

تعلن السفارة الإسبانية بالقاهرة، اليوم الخميس، اسم المترجم الفائز بالنسخة الثانية من مسابقة الترجمة، التي نظمتها بالتعاون مع المركز القومي للترجمة، بمقر إقامة سفير إسبانيا بالقاهرة، رامون خيل كاساريس، بحضور المستشارة الثقافية، مونتسرات مومان.





وأطلقت الجائزة النسخة الثانية من الجائزة في مارس الماضي، لدعم شباب المترجمين في مصر، وفاز بالجائزة في نسختها الأولى عام 2015، المترجم د.طه زيادة.





وتضم لجنة تحكيم النسخة الحالية نخبة من أساتذة اللغة الإسبانية من جامعات القاهرة والأزهر وحلوان.





وقالت السفارة الإسبانية بالقاهرة، إن لجنة التحكيم وجدت أن مستوى الترجمة متميز في جميع الأعمال المتقدمة للمشاركة في المسابقة، ما يدل على الجهد الكبير الذي بذله المترجمون في تدريبهم وكذلك في عملهم اليومي.