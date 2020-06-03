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أخبار البلد

الأنبا مكاريوس: زيارة العائلة المقدسة لمصر أعطاها مكانة خاصة بين بلاد العالم

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:44 م
نيافة الأنبا مكاريوس
نيافة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وابو قرقاص
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سامح سلام
قال نيافة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وأبو قرقاص إن عيد دخول السيد المسيح أرض مصر هو واحد من أهم الأعياد القبطية، فهو واحد من الأعياد السيدية.

وأضاف الأنبا مكاريوس أن عيد دخول السيد المسيح مصر يكتسب بعده اللاهوتي بأن الساعة لم تحن بعد لموت المسيح، وبعده الكنسي بتأسيس كنيسة في وسط مصر، وإرسال عمود في وسطها، هو مار مرقس.

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وتابع قائلا، إن بعده الروحي من جهة كيفية التواري أمام قوى الشر، وبعده الأثري بسبب الأثار العديدة المرتبطة بزيارة العائلة المقدسة، وبعده السياحي بالتالي حيث ان كل مكان من الأماكن التى زارتها العائلة يعد محطة سياحية فيها حدث وذكريات خاصة.

وأشار أسقف المنيا وأبو قرقاص، إلى أن بعده التاريخي بسبب أن قصة المجئ لمصر لها خلفية تاريخية يهودية هامة سواء في مصر أو أورشليم وبعده القومي لأنه يتعلق بمباركة العائلة المقدسة للقطر المصري دون سائر الأقطار، مما أعطاها اهمية خاصة بين بلاد العالم، فصارت أورشليم الثانية.

ونوه نيافة الأنبا مكاريوس إلى أن زيارة العائلة المقدسة إلى مصر اكتسبت أيضا بعدها الفنى من جهة أن الزيارة ألهمت آلاف الفنانين والنحاتين والأدباء والمخرجين بسبب ثراء القصة. 
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