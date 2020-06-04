زراعة الأشجار والقراءة والشوبينج.. الوجه الآخر للفنانة رجاء الجداوي بنت الإسماعيلية

عرفت بملكة الاناقة والاتيكيت، استطاعت ببساطتها وابتسامتها ان تصل لقلوب الملايين في ، و تمتعت بكاريزما خاصة وشخصية قوية وعرفت بوطنيتها، ومشاركتها في الحملات الخيرية والاستحقاقات الانتخابية الوطنية. مصر والوطن العربي ، و





هي الفنانة القديرة رجاء الجداوي ابنة محافظة الاسماعيلية ، والتي اصيبت في نهاية شهر رمضان الماضي بعد انتهاء تصوير المسلسل الذي شاركت فيه " لعبة النسيان" بفيروس كورونا، نقلت علي اثره مستشفي ابو خليفة للعزل الطبي بالاسماعيلية.





وتقول فاطمة المعدول مخرجة وكاتبة، ان الفنانة اول مصرية سمراء قدمت عرضا للازياء في عز سطوة الشقروات المتمرسات واثبتت جدارة واصبحت العارضة التي تمثل الشعب المصري في كل المحافل الدولية وهي ترتدي علم مصر.





وتضيف المعدول:" هي المجتهدة المثابرة صاحبة الطلة الحلوة انيقة الملبس والسلوك، والتي اثبتت تمكن وجدارة في كل دور تقوم به، بنت البلد وأم في الطبقة المتوسطة وامرأة عامله".





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وتابعت:"ولكنها حجزت مكانا لا ينازعها فيه أحد كأهم هوانم الشاشة المصرية".





وتصيف:" رجاء الجداوي الشيك في غير اسراف، المتمكنة في الإحساس في الفرح والحزن والتي تركت عوامل الزمن ولم تقاومها، ولكنها لازالت المرأة المصرية الجميلة جدا انها حقا الهانم".





سيده جميله حبيبة كل من حولها كان ليا الحظ ان اكون قريبه منها ومن عائلتها، راقيه من الطراز الاول، محبه لكل الناس كريمه مع كل اللي حواليها، زوجه وأم رائعة". وتقول الإعلامية بوسي شلبي، عن رجاء الجداوي :"





وتضيف:" رجاء محبة للحياة بكل تفاصيلها مثل التسوق " الشوبينج"، زراعة الأشجار حيث تقوم بري الأشجار في حديقة منزلها ورعايتها بنفسها بالإضافة الي سماع الموسيقي واهتمامها بالقراءة كأحد اهم هواياتها".





من جانبه أكد الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بمحافظة الاسماعيلية، انه خلال ال ١١ يوما الماضية، وهي الفترة التي قضتها الجداوي في العزل، نشرت حالة خاصة بروحها الطيبة بين الأطقم الطبية وقسم التمريض المعالج لها بمستشفي ابو خليفة.