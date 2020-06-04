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فن

حبيبتي وحبيبة الكل.. حنان مطاوع تطلب الدعاء لـ رجاء الجداوي

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:33 ص
حنان مطاوع
حنان مطاوع
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ميرنا محمود - منار نور
نشرت الفنانة حنان مطاوع  صورة تجمعها بالفنانة رجاء الجداوي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام" بعد دخولها العناية المركزة أمس. 

وعلقت حنان مطاوع على الصورة قائلة: "حبيبتي وحبيبة الكل ربنا يشفيكي ويعافيكي وتطلعي منها أقوى ياااارب ويارب إشفي كل مريض واحفظنا جميعًا".  

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وجاءت التعليقات كالآتي:

امين يا رب ، ربنا يقومها بالف سلامه ، كلنا نحبها اوي ربنا يعفو عنها 

وأضاف أشرف زكي، في مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دى إم سى" المذاع علي قناة "دى إم سى"، أن درجة حرارة الفنانة رجاء الجداوى مازالت مرتفعة، ولكن الحالة الصحية مستقرة، وكل ما نُشر عن تدهور حالتها الصحية شائعات.

وأوضح أشرف زكى، أن أى شىء يحدث نعلنه بمنتهي الشفافية، كما حدث مع الفنانة رجاء الجداوى بعد إصابتها؛ قمنا بالاتصال بجميع من كان معها في المسلسل حتي يقوموا بعمل التحاليل اللازمة للاطمئنان إلى صحتهم.
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