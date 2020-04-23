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شعر كيرلي وإكسسوارت.. حنان مطاوع من أحدث ظهور في المطبخ.. شاهد

الخميس 23/أبريل/2020 - 04:56 م
حنان مطاوع
حنان مطاوع
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حياة عبد العزيز
نشرت الفنانة حنان مطاوع، صورة جديدة لها من المطبخ عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة مختلفة.

وتألقت حنان مطاوع في إطلالتها مرتدية فستانا بالشكل العربي المائل للعباءة، باللون الأسود، وبه بعض النقوشات من الأطراف بالألوان الأبيض والأحمر.

وظهرت حنان مطاوع في إطلالتها من دون مكياج لتبهر المتابعين بشكلها الجمالي الطبيعي وبشرتها الناعمة.

وتركت شعرها المجعد بطريقة مميزة ليتناسب مع إطلالتها المختلفة.

كما ارتدت بعض الإكسسوارات الملفتة فارتدت بعض السلاسل في الرقبة بشكل جديد يخطف الأنظار، مع خاتم كبير الحجم في اليد.
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