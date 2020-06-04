سعيد بتولي المنصب.. النجار سكرتير عام محافظة المنيا الجديد

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن حركة المحليات التي أصدرها اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تضمنت تعيين محمد عبد الجليل محمد النجار سكرتير عام أسيوط، سكرتيرًا عامًا لمحافظة المنيا.





وأعرب المحافظ عن خالص شكره لمحمد عبدالفتاح، سكرتير عام محافظة المنيا السابق، الذي تم تعيينه سكرتير عام لمحافظة الأقصر، متمنيًا التوفيق والسداد له في منصبه الجديد.

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واعرب النجار عن سعادته بتولى منصب سكرتير عام محافظة المنيا



ومن جانبه اعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن حركة التنقلات لقيادات الإدارة المحلية تتضمن 161 قيادة تضم 13 سكرتير عام و7 سكرتير عام مساعد و141 رئيس مركز ومدينة وحى و89 رئيس مركز ومدينة و47 رئيس حى و5 ندب بديوان عام المحافظة، و60 قيادة تم تعيينها ضمن إجراءات إعلان الوزارة رقم (2) لسنة 2019.



وكانت وزارة التنمية المحلية قد أعلنت عن أن عدد الذين تقدموا فى الإعلان الذى حمل رقم 2 لسنة 2019، بلغ 1183 متقدما، استوفى الشروط من بينهم 1114 متقدمًا، لافتة إلى أنه تقدم للمسابقة على الدرجة 101، وتقدم لدرجة المدير العام 716 موظفًا، فيما تقدم للدرجة العالية 297، وبلغ عدد القيادات المطلوبة فى الإعلان 65 قيادة.

يذكر أن حركة المحليات التى اعتمدها الوزير كان مقررا إعلانها فى شهر فبراير الماضى وتعذر إعلانها بسبب خضوع المرشحين لتولى المناصب القيادية لبرنامج تدريبى داخل مركز التنمية المحلية بسقارة حتى أوائل شهر مارس.