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محافظات

إحالة 2 من مسؤولي المنيا للتحقيق للتقاعس في تنفيذ قرارات الإزالة

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:06 م
اللواء أسامة القاضي،
اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا
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ايمن رياض

قرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إحالة كل من مديري التنظيم بمركزي مغاغة والعدوة، ورئيس حي غرب مدينة العدوة للشؤون القانونية، للتحقيق معهم في إهمالهم، وتقاعسهم في تنفيذ قرارات الإزالة.

 

جاء ذلك خلال جولة مفاجأة بمركزي مغاغة والعدوة، بحضور الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب المحافظ، لمتابعة نسب تنفيذ قرارت الإزالة واستمرار أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، حيث وجه المحافظ بالإيقاف الفوري لأية أعمال بناء مخالف، والتحفظ على جميع معدات البناء.

 

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شدد المحافظ، على رؤساء المراكز ، باستمرار حملات إزالة التعديات لكافة مخالفات البناء والزراعة، بالتزامن مع الازالات الفورية في المهد لاي أعمال مخالفة

 

 وعدم السماح للمخالفين باستغلال ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمخالف وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.

 

كما أعلن المحافظ، أن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أزالت 30 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة وبدون ترخيص، منها 6 حالات تعد بالبناء المخالف للقانون 119 على مساحة 570 مترا مربعا، و17 حالة تعد على أراضي زراعية خاصة على مساحة 1715 مترا مربعا، و7 حالات تعد بالبناء على أملاك الدولة على مساحة 527 مترا مربعا، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى اليوم، 813 حالة على الأراضي الزراعية، بمساحة 3930 فدانا و18 قيراطا و8 أسهم، و3219 حالة إزالة مباني بمساحة 440968 مترا مربعا.

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