حالتها مستقرة.. نقيب المهن التمثيلية: الفنانة رجاء الجداوى لم تفقد الوعى

نفى الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، فقدان الفنانة رجاء الجداوى المصابة بكورونا للوعى خلال ال48 ساعة السابقة، قائلا: "حالتها مستقرة الحمد لله".





وأضاف "زكى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن الفنانة رجاء الجداوى حاليا فى المستشفى تتلقى العلاج مثلها مثل أى مرض، متابعا:"أحيانا الحرارة بتاعتها بتعلى وبتنزل، لكن الأمور مستقرة"، داعيا بالشفاء العاجل لها.





وتابع أنه يتابع ويتحدث مع بعض الأطباء المعالجين لحالتها، مضيفا: "مدام رجاء بتابعنا وتليفونها معاها لما تبقة حالتها كويسة".





وأكد: " اللى ساعد على تدهور حالتها مش المرض بقدر أو بحجم أنها تصحى تلاقى خبر وفاتها"، منوها بأنه لا يوجد أى إنسان يتقبل تلك الإشاعات على نفسه أنها ليست فى مصلحة الفنانة رجاء الجداوى.





وأشار: "ربنا كبير وإن شاء الله هيشفيها" متمنيا لها السلامة بالشفاء العاجل ولكل مريض على أرض الوطن .





وأفاد أن الدولة قامت بدور كبير للتصدى لفيروس كورونا، متابعا: "متاخدوش الخبر إلا من المصدر نفسه، أحنا هنخبي ليه"، متحدثا عن شائعة وفاتها من طبيب داخل المستشفى.



