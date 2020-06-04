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محافظات

محافظ الوادي الجديد يطلق مبادرة للتوسع في زراعة القمح

الخميس 04/يونيو/2020 - 03:12 م
مجلس إدارة صندوق
مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي
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منصور ابوالعلمين
قرر مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، برئاسة اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، إطلاق مبادرة للتوسع في زراعة القمح، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية لتحقيق الاكتفاء وتصدير الفائض منها.

كما وجه الزملوط، بتخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50% لمساحة الأراضي المنزرعة قمح وفي حال زراعة 75% من الأراضي المخصصة، يجري تخفيض 50% لكامل مساحة الأرض، وذلك بعد المعاينة من خلال لجان يتم تشكيلها بمراكز المدن.

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جاء ذلك خلال انعقاد مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، بديوان عام المحافظة، بحضور القيادات التنفيذية أعضاء المجلس لمناقشة عدد من المشروعات والملفات.

كما قرر مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، برئاسة محافظ الوادي الجديد، حصر الشركات الاستثمارية التي تزرع بطاطس وذلك لإعفائها 50% من القيمة الإيجارية لمدة 6 أشهر وتقسيط الـ 50% الأخرى لمدة عامين، وذلك تضامنا معهم لتكبدهم الخسائر خلال أزمة كورونا بسبب توقف التصدير.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع بتشكيل لجنه متخصصة للبدء في تجربة زراعة الأراضي داخل مدينة الخارجة بالري الحديث وذلك لحماية الكتل السكنية من تهديد خطر مياه الصرف الزراعي.

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