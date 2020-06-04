فيروس كورونا يصيب نجوم الفن والإعلام.. بينهم رجاء الجداوي ونهال نبيل

هاجم فيروس كورونا المستجد عددا كبيرا من نجوم الفن والإعلام وأسرهم، ويستعرض "صدى البلد" أبرز ضحايا الفيروس خلال التقرير التالي.
الفنانة رجاء الجداوي
أوضحت ابنة الفنانة رجاء الجداوي عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن والدتها دخلت العناية المركزة، ولم تفقد الوعي، قائلة: "ماما في الرعاية المركزة... ولكن الحمد لله.... لم تفقد الوعي...... وربنا يحفظها وادعوا لها بالشفاء".
وكشف الدكتور سعيد السقعان، مدير الشئون الصحية بالإسماعيلية، عن تطورات الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بعد دخولها العناية المركزة بسبب إصابتها بفيروس كورونا.
وقال سعيد السقعان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، "إن الفنانة تبث روحا جيدة جدا داخل مستشفى العزل".
كما أضاف سعيد السقعان: "تعرضت "الجداوي" لبعض المضاعفات، ومنها ارتفاع درجة الحرارة، فاضطررنا نقلها إلى العناية المركزة، وتم وضعها على جهاز تنفسي لا تداخلي، وهي المرحلة قبل تركيب جهاز التنفس الصناعي الكامل.
الفنانة رحمة
أعلنت الفنانة رحمة إصابتها وأسرتها بـ فيروس كورونا المستجد.
وكتبت الفنانة رحمة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، "أنا وأهل بيتي جميعا عندنا كورونا" وطالبت الفنانة رحمة بتوفير الدواء اللازم حتى يمكن أن تتناوله وأسرتها في أثناء فترة الحجر المنزلي.
يذكر أن الفنانة رحمة تعد إحدى المطربات اللاتى اختفين عن الساحة الفنية منذ فترة بعد تقديم عديد من الأغانى التى نالت إعجاب جمهورها، ولعل أبرزها "أنا ليك" و"تنساني ليه" و"إزاي أنساك" و"آه منك".
والدة المنتج طارق الجنايني
أعلن المنتج طارق الجنايني عن إصابة والدته بفيروس كورونا المستجد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وكتب طارق الجنانيني قائلا: "الكورونا مش عيب ولا حرام.. أنا تقريبًا عمري ما كتبت في أي مرة عن شخص توفى أو تعب من عيلتي لأني بشوف أن دي حاجات شخصية و محبش أشارك الناس بيها..إنما المرة دي حاسس إني محتاج أكتب التجربة دي لأنها ممكن تفيد غيري".
وتابع:" أمي بقالها تقريبًا ٣ شهور مش بتنزل من البيت خالص وعاملها كل الأحتياطات اللي تمنع إختلاطها بأي حد غير مقيم معاها في البيت.. المهم من ١٢ يوما عزمت ٢ صديقاتها على الفطار، علمًا بأن صديقاتها برضه كانوا إلى حد كبير معزولين عن الناس، بعد الفطار بيومين أبتدت أعراض كورونا تظهر على الصديقة الأولى، بعدها بيومين على الصديقة الثانية بأعراض أخف شوية".
وأضاف: "طبيعي أترعبنا، مع أن الأعراض عند والدتي لم تتعدى الحلق وكحة ودوخة خفيفة.. عملنا لأمي التحليل الأول، وطلعت النتيجة إيجابية لڤيروس الكورونا اللعين.. للعلم والدتي في منتصف السبعينات و من ٣ سنين عدينا بسرطان و ما تلاه من علاج كيماوي و خلافه، يعني المناعة عندها مش في أحسن حالة.. بعد قراية كتير جدًا و تواصل مع ٣ أطباء أجلاء، قررت عدم نقلها لمستشفى (في حالات معينة هي اللي فعلًا محتاجة سراير المستشفيات)، بالأضافة إلى عدم بداية أي دواء من اللي اتقال والأعتماد على الأتي فقط:
"قرصين أسبرين ١٠٠ بعد الغداء ..قرص ڤيتامين C ١٠٠٠مج مرتين في اليوم .. قرص ڤيتامين D مرة في اليوم .. قرص zinc ٥٠ مج .. قرص ڤيتامين E .. قرص omega 3 .. وفي حالة أي أضطرابات في المعدة، قرص nexium قبل الأفطار .. وعند الحاجة، قرص بانادول أكسترا كل ٦ ساعات .. سوائل دافية ( ينسون . قرفه . جنزبيل ) .. غرغره مياه وملح واستنشاق مرتين فى اليوم.بالأضافة لصدقات كتير، لأني مقتنع تمامًا أن الصدقات ترد البلاء".
وأضاف: "الحمدلله الموضوع ماشي تمام، والأمور فضلت مستقرة لغاية ما عملنا تحليل تاني بعد ١١ يوم من يوم العدوى و الحمدلله النتيجة طلعت سلبية، بس لأن مش دايمًا النتايج بتكون مظبوطة و هي لسة عندها أعراض بسيطة، فا إن شاء الله هنعمل تحليل أخير بعد أكتمال ١٤ يوم من العدوى و إن شاء الله النتيجة هتكون سلبية".
بينما اختتم تدوينته قائلا: "أتمنى التجربة دي تفيد أي حد هيقراها والناس تاخد حذرها أكتر لأن توقعي اللي أتمنى أكون غلط فيه، أن البلد دي هتعدي بأصعب أسبوعين عدو عليها من زمان أوي، فأتمنى أن على الأقل الناس تكون واضحة و صريحة مع بعض و محدش يخاف ولا يخبي لأن الكورونا مش عيب ولا حرام".
الشاعر أحمد تيمور
أعلن الشاعر أحمد تيمور إصابته بفيروس كورونا بسبب عزومة حضرها مؤخرا.
وكتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك "عزومة واحدة فقط كانت أكثر من كافية لإصابتي، مع أني الوحيد الذي كنت ملتزم فيها بالماسك والجوانتي.. كل ما يأتي به الله خير".
شقيقة المخرج محمد فاضل
أعلن المخرج الكبير محمد فاضل عن إصابة شقيقته الصغرى وابنها بفيروس كورونا من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".
وقال المخرج محمد فاضل: "للأسف.. الكورونا وصلت إلى بيتى.. شقيقتى الصغرى وابنها.. لا أكتب هذا بأى هدف إلا إثبات أن كلامى في هذا الموضوع عن معرفة وليس من فيس بوك.
وأضاف المخرج محمد فاضل: "وطبعا لن أقول أى شيء.. و لكننى - كمحب للوطن - حزين.. حزين جدا لما عرفته وصادفته".
المذيعة دينا حويدق
اعلنت دينا حويدق مذيعة CBC عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد والتى تقدم برنامج the time show مع الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا.
وقالت دينا: "يا رفاق، لقد اختبرت ايجابيا ل covid19. يرجى التحقق من نفسك اذا كنت قد تعاملت معي في الاسبوع الماضي".
وتلقت دينا العديد من التعليقات التى تتمنى لها الشفاء العاجل يذكر أن مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا تشارك دينا فى تقديم البرنامج الفنى.
وارتفع عدد الإعلاميين المصابين بفيروس كورونا إلى 7 حالات إصابة وهم الإعلامية داليا أبو عمر، وآية عبد الرحمن، مذيعة “extra news”، والتي أعلنت عبر حسابها على “فيس بوك” إصابتها بالفيروس، مطالبة متابعيها بالدعاء لها، والإعلامية ريهام السهلي مذيعة “extra news وإلهام نمر مذيعة التلفزيون المصري، التي أعلنت إصابتها عدد من الإعلاميين، والإذاعي عمرو صلاح مذيع نغم FM، الذي يُشتبه في إصابته بكورونا وحجز بإحدى مستشفيات الحميات، حتى التأكد من نتيجة تحليل الفيروس وكريم رمزى مذيع أون تايم سبورت.
المطربة نهال نبيل
كشفت المطربة نهال نبيل عن إصابتها ووالدتها، بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها تخضع حاليا للعزل المنزلي.
كانت بدايتها الفنية بين عامي 2003 و2004 واشتركت بقسم الطرب في برنامج "ستوديو الفن" وفازت بالميدالية الفضية، ثم بعد ذلك اشتركت بحفلات ليالى التليفزيون بجانب مجموعة من كبار المطربين مثل أنغام وحمادة هلال.
ازدادت شهرة نهال نبيل بعدما قدمها سيد حجاب للملحن ياسر عبد الرحمن لتغني تتر مسلسل سارة عام 2005 "كان ياما كان- بنحبك يا دنيا بجد" من كلمات الشاعر خميس عز العرب ومن ألحان ياسر عبد الرحمن، وقد كان لهذا التتر صدى كبيرا عند الجمهور بشكل عام ومن ذلك الحين بدأت شهرتها.