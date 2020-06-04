فيروس كورونا يصيب نجوم الفن والإعلام.. بينهم رجاء الجداوي ونهال نبيل

الفنانة رجاء الجداوي

وقال سعيد السقعان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، "إن الفنانة تبث روحا جيدة جدا داخل مستشفى العزل".

كما أضاف سعيد السقعان: "تعرضت "الجداوي" لبعض المضاعفات، ومنها ارتفاع درجة الحرارة، فاضطررنا نقلها إلى العناية المركزة، وتم وضعها على جهاز تنفسي لا تداخلي، وهي المرحلة قبل تركيب جهاز التنفس الصناعي الكامل.

يذكر أن الفنانة رحمة تعد إحدى المطربات اللاتى اختفين عن الساحة الفنية منذ فترة بعد تقديم عديد من الأغانى التى نالت إعجاب جمهورها، ولعل أبرزها "أنا ليك" و"تنساني ليه" و"إزاي أنساك" و"آه منك".

وكتبت الفنانة رحمة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، "أنا وأهل بيتي جميعا عندنا كورونا" وطالبت الفنانة رحمة بتوفير الدواء اللازم حتى يمكن أن تتناوله وأسرتها في أثناء فترة الحجر المنزلي.

والدة المنتج طارق الجنايني

أعلن المنتج طارق الجنايني عن إصابة والدته بفيروس كورونا المستجد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وكتب طارق الجنانيني قائلا: "الكورونا مش عيب ولا حرام.. أنا تقريبًا عمري ما كتبت في أي مرة عن شخص توفى أو تعب من عيلتي لأني بشوف أن دي حاجات شخصية و محبش أشارك الناس بيها..إنما المرة دي حاسس إني محتاج أكتب التجربة دي لأنها ممكن تفيد غيري".





وتابع:" أمي بقالها تقريبًا ٣ شهور مش بتنزل من البيت خالص وعاملها كل الأحتياطات اللي تمنع إختلاطها بأي حد غير مقيم معاها في البيت.. المهم من ١٢ يوما عزمت ٢ صديقاتها على الفطار، علمًا بأن صديقاتها برضه كانوا إلى حد كبير معزولين عن الناس، بعد الفطار بيومين أبتدت أعراض كورونا تظهر على الصديقة الأولى، بعدها بيومين على الصديقة الثانية بأعراض أخف شوية".





وأضاف: "طبيعي أترعبنا، مع أن الأعراض عند والدتي لم تتعدى الحلق وكحة ودوخة خفيفة.. عملنا لأمي التحليل الأول، وطلعت النتيجة إيجابية لڤيروس الكورونا اللعين.. للعلم والدتي في منتصف السبعينات و من ٣ سنين عدينا بسرطان و ما تلاه من علاج كيماوي و خلافه، يعني المناعة عندها مش في أحسن حالة.. بعد قراية كتير جدًا و تواصل مع ٣ أطباء أجلاء، قررت عدم نقلها لمستشفى (في حالات معينة هي اللي فعلًا محتاجة سراير المستشفيات)، بالأضافة إلى عدم بداية أي دواء من اللي اتقال والأعتماد على الأتي فقط:





"قرصين أسبرين ١٠٠ بعد الغداء .. قرص ڤيتامين C ١٠٠٠مج مرتين في اليوم .. قرص ڤيتامين D مرة في اليوم .. قرص zinc ٥٠ مج .. قرص ڤيتامين E .. قرص omega 3 .. وفي حالة أي أضطرابات في المعدة، قرص nexium قبل الأفطار .. وعند الحاجة، قرص بانادول أكسترا كل ٦ ساعات .. سوائل دافية ( ينسون . قرفه . جنزبيل ) .. غرغره مياه وملح واستنشاق مرتين فى اليوم. بالأضافة لصدقات كتير، لأني مقتنع تمامًا أن الصدقات ترد البلاء".





وأضاف: "الحمدلله الموضوع ماشي تمام، والأمور فضلت مستقرة لغاية ما عملنا تحليل تاني بعد ١١ يوم من يوم العدوى و الحمدلله النتيجة طلعت سلبية، بس لأن مش دايمًا النتايج بتكون مظبوطة و هي لسة عندها أعراض بسيطة، فا إن شاء الله هنعمل تحليل أخير بعد أكتمال ١٤ يوم من العدوى و إن شاء الله النتيجة هتكون سلبية".





بينما اختتم تدوينته قائلا: "أتمنى التجربة دي تفيد أي حد هيقراها والناس تاخد حذرها أكتر لأن توقعي اللي أتمنى أكون غلط فيه، أن البلد دي هتعدي بأصعب أسبوعين عدو عليها من زمان أوي، فأتمنى أن على الأقل الناس تكون واضحة و صريحة مع بعض و محدش يخاف ولا يخبي لأن الكورونا مش عيب ولا حرام".



