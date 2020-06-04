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فن

أحمد السبكي يعلن تعاونه مع ياسمين عبد العزيز في فيلم جديد

الخميس 04/يونيو/2020 - 06:17 م
السبكى وياسمين عبد
السبكى وياسمين عبد العزيز
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محمد بدران
كشف المنتج أحمد السبكى ، عن تعاونه مع النجمة ياسمين عبد العزيز فى عمل قادم، عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور الشهير "انستجرام".




ونشر أحمد السبكى صورة له بصحبة ياسمين عبد العزيز، وعلق قائلًا: "قريبًا فيلم #ياسمين_عبد_العزيز ❤️🎬 ".


يذكر أن ياسمين عبد العزيز قدمت هذا العام مسلسل "ونحب تانى ليه" مع الفنان كريم فهمى وشريف منير وتأليف عمرو محمود ياسمين.  


"ونحب تاني ليه" تدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية، حيث بدأت أحداث المسلسل بشكل سريع حول مشاكل بين الفنانة  ياسمين عبدالعزيز والفنان شريف منير، حتى وصل الأمر بينهما للطلاق، الأمر الذي أصبح لها كالمفاجأه وتستمر الأحداث بشكل تشويقي.


يذكر أن المسلسل يضم ألمع نجوم الفن : ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر،أمينة مغربي، ممدوح الشناوي، تارا عماد، عماد رشاد، كارولين , صبا الرافعي، علا رشدي، إسلام جمال، مصطفى حشيش، سليمان عيد، محسن صبري، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، سمر مرسي، أمنية العربي، أحمد جمال سعيد، أحمد سعيد عبدالغني، أيمن مرجان، إيمان السيد، إيهاب فهمي.




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