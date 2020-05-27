أحمد العوضي: بحب اسم موسى واتفقت مع ياسمين عبد العزيز على تسميته لـ ابننا

كشف الفنان أحمد العوضي خلال استضافته في برنامج التاسعة مع الإعلامي وائل الإبراشي علي القناة الأولي، عن مقابلته لطفل صغير في أثناء تصوير مسلسل الاختيار و عبر عن حبه الكبير له.





وقال إنهم سافروا إلى حدود سوريا لتصوير بعض المشاهد، وهناك التقى بطفل صغير، لفت نظره وأحبه كثيرا، فهو حجمه صغير لكن عمره 4 سنوات ويتحدث وكأن عمره 40 سنة، واسمه "موسى".





اقرأ أيضًا:





وأشار إلى حبه للاطفال كثيرا، واسم "موسى" تحديدا وقرر أن يطلقه على أول طفل ينجبه، موضحا أن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز وافقت على ذلك، وأحبت الطفل أيضا عندما حكى لها عنه.





وأكمل أحمد العوضي: "دليل أن الحب يساهم في النجاح هو إجادة ياسمين ونجاحها في السباق الرمضاني، ونجاحي أنا أيضا في دور عشماوي فكلا الطرفين نجحوا".



